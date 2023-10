Changement d’adversaire: Arslanbek Makhmudov a dû s’ajuster vite

Arslanbek Makhmudov est sur le point de partir pour l’Arabie saoudite, mais il y a une semaine, il a appris qu’il changeait d’adversaire.

Le Russe d’origine (17-0-0, 16 K.-O.) affrontera l’Américain Junior Anthony Wright (20-4-1, 17 K.-O.) alors qu’il devait initialement être opposé au Turc Agron Smakici (20-2-0, 18 K.-O.) qui a été contraint de se désister.

«Ce n’est pas grave parce que j’ai eu assez de temps pour me préparer, l’objectif ne change pas de toute façon», a soutenu Makhmudov.

«C’est un boxeur expérimenté qui se déplace rapidement et qui a une bonne défensive.»

Gros changement

N’empêche que le changement est d’importance, comme l’explique son entraîneur Marc Ramsay.

«Du jour au lendemain, on est passé d’un gars de 6 pi 6 po gaucher et technicien à un boxeur de 6 pi droitier qui se déplace beaucoup. Il fallait juste être en mesure de trouver un partenaire d’entraînement rapidement et de l’amener à Montréal.»

«C’est moins dur que de passer d’un droitier à un gaucher. On est beaucoup plus habitués à des droitiers. Ce n’est pas l’idéal, mais ça s’est bien passé.»

Heureusement, Makhmudov est habitué à ce genre de boxeur. Ramsay mentionne que c’est un peu comme faire du vélo pour lui.

«Souvent chez les poids lourds, les gars plus petits sont problématiques. Mais Arslanbek a vu beaucoup de ce genre de boxeur là parce qu’il s’est entraîné pendant des années avec Oscar Rivas qui a un peu le même profil.»

Photo Martin Chevalier

Ne pas tomber dans le panneau

Simon Kean (23-1, 22 K.-O.) a une belle commande sur les bras avec le Néo-Zélandais Joseph Parker (32-3, 22 K.-O.)

«Le défi est vraiment important, il affronte un des bons boxeurs au monde, il est complet, mais ce qui est l’fun avec Simon, c’est qu’il est entier, il te donne toujours tout ce qu’il a à donner», note Marc Ramsay qui supervise les boxeurs d’Eye of the Tiger.

«C’est un boxeur qui est rapide et qui a beaucoup d’expérience, précise le pugiliste de Trois-Rivières. Sa force est son QI de boxe.»

«Je ne dois pas embarquer [dans son jeu] et aller où lui veut aller et je ne dois pas le laisser gérer, je dois tout de suite prendre les commandes.»