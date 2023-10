«Christmas»: un premier album de Noël festif et fabuleux pour Cher

Preuve qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire, Cher lance enfin, cette semaine, un tout premier album de Noël à l’âge de 77 ans. Et le résultat est à l’image de la chanteuse: éclectique, dansant et franchement fabuleux.

Elle en a fait des choses, cette Cher, en six décennies de carrière. Acclamée du petit au grand écran, en passant par les scènes et studios du monde entier, la chanteuse a laissé une marque indélébile sur l’industrie dans laquelle elle évolue.

Pourtant, une corde manquait à son arc: un album de Noël.

Elle rectifie donc la situation avec Christmas, attendu sur les tablettes de disquaires vendredi. La table est déjà bien mise depuis deux semaines avec la sortie de DJ Plays A Christmas Song, un jouissif premier extrait faisant écho à la période Believe (lire: avec ses distorsions vocales et son rythme endiablé) de la chanteuse.

De Michael Bublé à... Tyga

Mais ce n’était là que la pointe de l’iceberg. Car Cher ratisse infiniment plus large sur les 13 pièces réunies sur Christmas; si son essence demeure majoritairement pop, la chanteuse flirte avec le rock and roll, le disco, les sonorités de Motown ou encore le country au gré de ses relectures, de ses chansons originales et de duos. Elle s’est en effet entourée de grosses pointures de l’industrie – Michael Bublé, Stevie Wonder et Cyndi Lauper, pour ne nommer que ceux-ci – pour répandre l’esprit des Fêtes dans nos haut-parleurs.

C’est toutefois lors de certains duos que la qualité de Christmas tend à vaciller. Un exemple? Drop Top Sleigh Ride, la collaboration de Cher avec le rappeur Tyga (oui, oui!), vient aussitôt en tête. La chanteuse a beau déployer tous les efforts possibles, son invité, lui, vient les miner avec ses rimes, disons, peu inspirées. Comme quoi il vaut parfois mieux être seul que mal accompagné...

Quant à sa relecture de Home en duo avec le crooner Michael Bublé, elle devait, du moins sur papier, être un moment fort de l’album. Mais à l’oreille, la rencontre de leurs deux voix est malheureusement beaucoup moins organique et fluide que ce qui était anticipé. Un exercice qui n’est pas sans plaire, mais qui n’exploite jamais pleinement son potentiel.

En revanche, la complicité de Cher avec Stevie Wonder est évidente sur What Christmas Means to Me, comme on se délecte de Christmas (Baby Please Come Home), ici revisité avec son interprète originale, Darlene Love.

En solo

Mais c’est sans contredit en solo que la chanteuse brille le plus, notamment avec un Please Come Home For Christmas envoûtant et enveloppant, un Santa Baby divinement lascif et un Angels in the Snow incroyablement accrocheur. On sent déjà que les boules disco s’inviteront dans nos sapins de Noël cette année, fruit de l’influence de cette nouvelle offrande de l’icône américaine.

Et pour les grincheux qui ont été déçus d’apprendre que Cher consacrait ses énergies à un disque de Noël plutôt qu’à un album de matériel original, ils peuvent se rassurer. La chanteuse a récemment confirmé s’être déjà remise au travail en vue d’un éventuel 28e opus en carrière.

Les années n’enlèvent donc visiblement rien à la fougue et la passion de Cher. Et c’est tant mieux, ajouteront ses fans.

Christmas ★★★1/2

Disponible à compter du 20 octobre.