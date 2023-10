Connor Bedard est frustré de ne plus marquer

Les gardiens de but ne semblaient plus avoir de secret pour Connor Bedard, mais maintenant qu’il est confronté aux meilleurs de la planète, le jeune attaquant réalise qu’il ne pourra pas produire aussi efficacement qu’autrefois.

Sans nécessairement tomber des nues, le nouveau représentant des Blackhawks de Chicago est étonné de n’avoir inscrit qu’un seul but en quatre rencontres. C’est qu’il a été habitué à remplir les filets ces dernières années, marquant 134 fois en autant de parties dans la Ligue junior de l’Ouest.

«J’ai l’impression de bien jouer. J’essaie de trouver le fond du filet et c’est ce qui a été le plus dur jusqu’à maintenant. Ça devient un peu frustrant», a avoué Bedard en entrevue avec le site The Athletic, mercredi.

L’adolescent de 18 ans sait que les attentes sont élevées et il se met probablement lui-même beaucoup de pression. Le Britanno-Colombien a très bien paru à ses quatre premiers duels, avec trois points, mais les grands joueurs en veulent toujours plus.

«J’ai créé des chances. C’est assez fou, de ne pas pouvoir marquer. Mais le point important, c’est de créer des chances, a soutenu Bedard. J’ai eu plusieurs opportunités. Le gardien réussit un bel arrêt, ou je rate tout simplement. Je continue. Je devrais être plus inquiet si je n’avais pas ces chances. Évidemment, je veux les voir rentrer, mais ça ne fait que quelques matchs.»

Continuer de lancer

Jusqu’à maintenant, le premier choix au total du repêchage de 2023 a joué contre Tristan Jarry (Penguins de Pittsburgh), Samuel Montembeault (Canadien de Montréal), Joseph Woll (Maple Leafs de Toronto) et Linus Ullmark (Bruins de Boston). C’est face à celui-ci, le plus récent vainqueur du trophée Vézina, qu’il a ouvert son compteur dans la Ligue nationale, à son deuxième match.

«Ce sont de bons gardiens. Je ne peux pas argumenter là-dessus. Ce sont les meilleurs du monde et ce sera difficile de marquer des buts à cause d’eux. Personnellement, j’essaie de continuer à lancer, de rester en confiance avec mon tir. Je suis passé proche à plusieurs reprises, donc je continuerai ainsi», a affirmé Bedard, qui affrontera l’Avalanche du Colorado jeudi soir.

Cette saison, le produit des Pats de Regina a décoché 20 lancers sur les cages adverses, ce qui lui vaut le quatrième rang du circuit. Il occupe aussi le premier échelon pour les chances de marquer. Disons que ce n’est pas faute d’essayer.

