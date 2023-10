Critique du film «Les jours heureux»: une performance exceptionnelle de Sophie Desmarais

Après s’être intéressée au milieu de l’athlétisme universitaire dans Sarah préfère la course et à celui de la politique dans Pays, la cinéaste Chloé Robichaud braque sa caméra sur l’univers de la musique classique dans son troisième long métrage, Les jours heureux. Elle signe ainsi son film le plus émouvant et le mieux maîtrisé à ce jour, grâce notamment au jeu remarquable de son actrice Sophie Desmarais.

Les jours heureux, qui prend l’affiche ce vendredi, nous amène donc dans le quotidien (et la tête) d’Emma (Sophie Desmarais), une jeune cheffe d’orchestre ambitieuse dans la trentaine.

Vedette montante de la scène montréalaise, Emma entretient depuis son enfance une relation toxique avec son père et agent, Patrick (Sylvain Marcel), qui tente sournoisement de contrôler tous les aspects de sa carrière. Elle vit aussi une relation compliquée avec Naëlle (Nour Belkhiria), une violoncelliste qui vient de se séparer du père de son enfant.

Alors qu’elle convoite un poste important au sein d’un orchestre prestigieux, Emma devra prouver qu’elle est en mesure de franchir une nouvelle étape de sa carrière en sortant de sa tête et en se montrant plus expressive et dynamique dans sa direction d’orchestre. Et si, pour donner ce nouvel élan à sa carrière, elle devait d’abord se libérer de l’emprise de son père?

Un choix judicieux

Pour donner vie au personnage d’Emma – qui est en quelque sorte son alter ego –, Chloé Robichaud a fait un choix judicieux en faisant appel à une complice de longue date, l’actrice Sophie Desmarais, qu’elle avait déjà dirigée dans son premier long métrage Sarah préfère la course, sorti il y a une dizaine d’années.

Le défi d’incarner une cheffe d’orchestre à l’écran était colossal, mais l’actrice de 37 ans l’a relevé haut la main grâce notamment à un travail de préparation minutieux au cours duquel elle a pu bénéficier des conseils de trois chefs, dont le maestro Yannick Nézet-Séguin.

Totalement habitée par le rôle, elle a puisé dans son intériorité pour livrer une performance exceptionnelle, à la fois puissante et nuancée. Elle brille autant dans les belles et longues séquences de direction d’orchestre (mettant en vedette les vrais musiciens de l’Orchestre Métropolitain) que dans les scènes qu’elle partage avec Nour Belkhiria et Sylvain Marcel. Ce dernier se révèle d’ailleurs particulièrement convaincant dans la peau du père contrôlant et manipulateur.

Photo fournie par Laurence Grandbois Bernard

À travers le portrait qu’elle brosse de cette cheffe d’orchestre, Chloé Robichaud revisite des thèmes déjà abordés dans ses films précédents en mettant en scène une jeune femme qui tente de faire sa place dans un milieu majoritairement masculin. Moins cérébral que les films précédents de la cinéaste, Les jours heureux aborde avec justesse la complexité des relations familiales toxiques en multipliant les plans rapprochés sur les protagonistes.

Malgré une mise en scène assez conventionnelle, Chloé Robichaud a montré beaucoup rigueur dans sa façon de dépeindre le milieu de la musique classique à l’écran. Les scènes de direction d’orchestre sont crédibles et servent même de moteur pour l’évolution du personnage d’Emma. Les jours heureux se distingue aussi par de magnifiques élans poétiques qui nous plongent dans la tête de l’héroïne du film alors qu’elle déambule dans les rues de Montréal en écoutant de la musique classique dans ses écouteurs.

Note: 3,5 sur 5. Les jours heureux, un film de Chloé Robichaud avec Sophie Desmarais, Sylvain Marcel, Maude Guérin et Vincent Leclerc.