Danaé Blais rêve d’une première médaille individuelle

La Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste prend son envol, ce vendredi à l’aréna Maurice-Richard, et pour la Québécoise Danaé Blais, l’occasion serait magnifiquement belle pour enfin décrocher une première médaille individuelle sur la scène internationale.

Âgée de 24 ans, Blais est passée si souvent près de réaliser l’exploit. Seulement la saison dernière, il y a eu cette quatrième place au 500 mètres à Montréal, même résultat au 500m à Salt Lake City -tout juste derrière sa compatriote Rikki Doak- puis une autre quatrième postion au 1000m à Dordrecht, aux Pays-Bas. Elle a aussi pris part à des finales A sur les trois différentes distances (500m, 1000m et 1500m) durant la dernière année.

«Ça fait partie de la réalité que je suis arrivée souvent au pied du podium en Coupe du monde, mais ça reste parmi mes meilleurs résultats à vie, a commenté l’athlète originaire de Châteauguay. Évidemment, j’étais hyper frustrée et en colère, l’an dernier, de passer régulièrement proche d’une médaille, mais j’avais aussi un sentiment fierté car ça me faisait réaliser que je pouvais être parmi les meilleures au monde.»

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

«Il faut être fier d’une quatrième place, mais on ne va pas se le cacher: on s’entraîne fort tout au long de l’année pour être sur le podium, a-t-elle ajouté. Nous sommes extrêmement compétitifs et on veut ce petit moment de gloire parce que c’est un peu ça notre paie au final.»

Plus de puissance

Le fait de passer aussi près d’une médaille a servi de motivation supplémentaire pour Blais à l’entraînement au cours des derniers mois.

«Danaé a toujours eu des qualités techniques intéressantes, d’évaluer l’entraîneur Sébastien Cros. Pour moi, c’est l’une des athlètes qui, sur la scène internationale, patine le mieux. Elle a aussi le sens de la course, c’est inné chez elle. Ce qui lui manquait un petit peu encore, c’est au niveau physique, où elle devait aller chercher un peu plus de puissance et de résistance. C’est ce qu’elle a travaillé durant tout l’été. Je la vois comme une patineuse qui va continuer de progresser dans les deux ou trois prochaines années encore.»

Au 1000m et au 1500m

Déjà, les efforts mis à l’entraînement ont rapporté des dividendes. Lors des Championnats canadiens, au début du mois d’octobre à Montréal, elle a fait preuve de constance pour terminer troisième au classement général, derrière Kim Boutin et Courtney Sarault. Elle a conclu en deuxième place à une épreuve de 1500 mètres et obtenu des troisièmes positions aux deux différentes finales de 1000m en plus d’une autre troisième place sur 500m.

«Ç’a été mes meilleurs Championnats canadiens en carrière», a-t-elle convenu.

À Montréal, ce week-end, Blais sera en action au 1000m de même qu’au 1500m avec pour objectif de remporter cette fameuse première médaille individuelle qui manque à son palmarès. Elle apportera également sa contribution aux épreuves de relais.

Sous les yeux de son grand frère

Il fut une époque où Cédrik et Danaé Blais, frère et sœur, rêvaient de participer ensemble à des Jeux olympiques. Le destin en a voulu autrement, mais la relation entre ces deux athlètes issus d’une même famille n’est pas moins spéciale.

«J’aimerais ça avoir une médaille à Montréal et de le voir célébrer dans les estrades, a souhaité Danaé Blais qui aborde la Coupe du monde, ce week-end, en rêvant de grimper sur le podium devant les siens. Je crois qu’il serait complètement fier de moi.»

Photo d'archives / Chantal Poirier / Journal de Montréal

Tout en conservant une délicate discrétion, Danaé résume le parcours de son grand frère avec beaucoup d’affection.

«Mon frère a pris sa retraite quelques mois avant les sélections olympiques pour les Jeux de 2022. Quand il a pris sa retraite, ça m’a fait beaucoup de peine parce que dans nos rêves les plus fous, on allait aux Jeux olympiques ensemble. (...) Le milieu du sport de haut niveau en est un extrêmement difficile pour plusieurs raisons. Parfois, c’est mieux de s’en éloigner pour conserver une bonne santé mentale.»

En bref, Cédrik ne s'amusait plus au moment de choisir d'accrocher ses patins.

«C’est la personne qui me comprend le plus, d'ajouter Danaé, avec émotion, à propos de son aîné. Je sais qu’aujourd’hui, il va toujours être là pour moi. Sa retraite a eu lieu dans des circonstances un peu difficiles et je pense qu’il ne s’en est pas encore remis tout à fait émotionnellement, mais malgré ça, je sais qu’il est capable de mettre ses émotions de côté et d’être là pour moi. Ça me touche encore plus.»

Un mentor

Danaé devine qu’elle ne serait pas là, si elle n’avait pas eu son grand frère pour la guider pendant de nombreuses années.

«Cédrik a été un mentor pour moi dans ma carrière. J’ai fait mes débuts en Coupe du monde avec lui, on a remporté des médailles au relais [mixte] ensemble. Nous étions dans une relation d’entraide et de soutien. On a tout vécu ensemble... Et dans son cas, il a aussi gagné plusieurs médailles individuelles. C’était un sprinteur incroyable.»

Danaé espère maintenant à son tour récolter au moins une médaille en solo en Coupe du monde. Et pour elle, il n’y aurait rien de plus significatif de réaliser cet exploit pour une première fois à l’aréna Maurice-Richard, sous les yeux de son grand frère.