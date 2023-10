De l’espoir pour le journal «Métro»

Un acheteur potentiel s’est manifesté mardi pour l’entreprise Métro Média, propriétaire du journal Métro et de 16 hebdomadaires sur l’île de Montréal et à Québec, qui ont fermé leurs portes dans les derniers mois.

Le syndic KPMG a dévoilé, dans un rapport préliminaire déposé mercredi, avoir reçu une offre d’un acheteur potentiel, tout juste avant la date limite du 17 octobre à 14h. Aucun détail n’a été communiqué sur l’identité de cet acheteur.

KPMG n’a pas non plus précisé si l’acheteur potentiel est intéressé par l’ensemble des activités de Métro Média ou seulement par une partie d’entre elles.

«[L’offre de rachat] devra être étudiée par le comité d’inspecteurs nommés lors de la première assemblée des créanciers», s’est limité à indiquer le syndic.

Montréal veut récupérer son argent

Par ailleurs, le rapport permet d’apprendre que la Ville de Montréal a déposé, le 2 octobre, une réclamation afin de récupérer 1 275 000 $. Ce montant avait été octroyé sous forme de subventions remboursables à Métro Média.

Plus largement, Métro Média doit quelque 2,4 millions $ à ses créanciers, divisés en parts presque égales entre créanciers garantis et non garantis. L’entreprise comptait, au moment de faire faillite, seulement 2 millions $ en actifs sous la forme de crédit d’impôt à recevoir.

Métro Média avait annoncé la suspension de ses activités en août, avant de confirmer la fermeture de tous ses journaux le 17 septembre dernier.

L’entreprise avait pointé du doigt la chute des revenus publicitaires et l’interdiction de la distribution du Publisac à Montréal pour expliquer ses déboires. Le Journal de Montréal avait cependant rapporté que le propriétaire de Métro Média, Michael Raffoul, avait encaissé un dividende de 2,57 millions $ quelques mois avant le début des difficultés financières.