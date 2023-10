Depuis un mois: une ado de 16 ans portée disparue à Lachine

La Sûreté du Québec (SQ) tente de retrouver une adolescente de 16 ans, de Prévost, portée disparue depuis un peu plus d’un mois à Montréal.

La jeune Mya Jack a été vue pour la dernière fois le 15 septembre dernier, en début de soirée, à Lachine. Selon la police, elle se déplacerait en à pied et pourrait se trouver dans la grande région de Montréal.

Ses proches s’inquiètent pour sa santé et sa sécurité.

L’adolescente, qui parle français et anglais, mesure 1,68 m (5 pi 6 po) et pèse 49 kg (109 lb). Elle a les cheveux et les yeux noirs.

Si vous l’apercevez, vous pouvez communiquer avec le 911, ou de façon confidentielle, au 1 800 659-4264.