Été 2023 : un bilan touristique préliminaire positif dans la grande région de Québec

Destination Québec cité est fière de présenter un bilan préliminaire positif en ce qui a trait à l’achalandage touristique dans la grande région de Québec pour la saison estivale 2023.

Regroupant plus de 825 membres répartis de Québec à L’Ancienne-Lorette, en passant par Saint-Augustin-de-Desmaures, Wendake et les MRC de Portneuf, de la Jacques-Cartier, de l’île d’Orléans et de la Côte-de-Beaupré, l’organisme vous propose un petit retour sur la saison estivale qui vient de se terminer.

Un taux d’occupation en hausse par rapport à 2022

Crédits : Emmanuel Coveney Photographe, Destination Québec cité

Du 1er juin au 16 septembre 2023, un taux d’occupation moyen de 81 % a été observé dans les hôtels de la région de Québec, ce qui marque une amélioration de 2 points de pourcentage par rapport à la même période en 2022. Toutefois, il s’agit d’une performance un peu plus faible qu’en 2019, soit le meilleur été touristique de la région avec un taux d’occupation de 87 %.

Une troisième place parmi les destinations canadiennes

Pour 2023, Québec se classe au troisième rang des principales destinations canadiennes, à égalité avec Toronto, derrière Vancouver (87 %) et Halifax (86 %). Quant à Calgary (80 %), Montréal (78 %) et Ottawa (73 %), elles se situent au pied du podium.

Autre bonne nouvelle : Québec a affiché la meilleure performance au Canada pour la semaine du 2 au 8 juillet 2023 et la semaine du 6 au 12 août 2023.

Une croissance notable pour l’hébergement collaboratif

Pour les unités d’hébergement touristique de type Airbnb, Destination Québec cité dévoile une croissance de 9 % du nombre d’unités louées pour les mois de juin et de juillet 2023 comparativement à la même période en 2019, ce qui représente également une hausse de 19 % par rapport à 2022.

Un attrait toujours bien présent chez les Américains

Pour la période de juin à août 2023, le nombre d'Américains ayant franchi les frontières du Québec par voie terrestre est à 83 % des niveaux observés en 2019. Toutefois, ce chiffre est en hausse de 32 % par rapport à la même période en 2022, ce qui représente une bonne nouvelle.

Du côté des aéroports de Montréal et de Québec, on constate des taux de retour d’environ 98 % par rapport à la même période en 2019. Chez les voyageurs internationaux (États-Unis et outre-mer combinés), on observe également une augmentation d’environ 30 % comparativement à la même période en 2022.

Un retour marqué du désir de voyager à l’étranger chez les Québécois

Getty Images

De juin à août 2023, il y a eu une hausse d’environ 11 % de passagers canadiens qui ont pris un avion en provenance du Québec vers une destination à l’extérieur du Canada par rapport à la même période en 2019. C’est également 18 % de plus que pour 2022.

Au niveau terrestre, pour juin, juillet et août 2023, c’est une augmentation de 37 % du nombre de véhicules immatriculés au Québec qui ont traversé la frontière américaine par rapport à la même période l’an dernier, ce qui représente environ 86 % du volume de 2019.

Une performance à analyser en fonction de divers éléments

Destination Québec cité constate que les précipitations, qui ont été abondantes cet été et plus particulièrement les fins de semaine, ont certainement eu un impact négatif sur l’achalandage touristique, notamment sur la clientèle québécoise qui est plus réactive aux caprices de la météo.

Qu'on pense aux frais reliés au transport, à l’hébergement ou à la restauration, une hausse des coûts pour voyager a été observée dans tous les marchés canadiens. Cette hausse est donc susceptible d’avoir touché certains segments de la clientèle.

C’est sans oublier les feux de forêt au Québec qui ont pu avoir un impact négatif sur l’intérêt ou l’intention de voyager dans certains marchés à l’extérieur de la province.

Un automne achalandé à l’horaire

Crédit : Québec cité

Avec la reprise des événements d’affaires et les croisiéristes qui visitent Québec en grand nombre, l’automne s’annonce prometteur pour la région. En 2023, ce sont plus de 120 navires, dont 30 en embarquements/débarquements, et plus de 140 000 croisiéristes qui s’arrêteront dans la capitale nationale.

De plus, pour une première fois dans la région, quatre vols directs nolisés en provenance de la Corée se poseront à l’aéroport de Québec cet automne.

Les chiffres définitifs pour la saison estivale 2023 seront publiés prochainement sur le site Web de Destination Québec cité.