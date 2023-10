Evgeni Malkin est loin d’être satisfait... tout comme l’entraîneur

Les Penguins de Pittsburgh affichent un dossier de ,500 après les quatre premiers matchs de la saison et leur dernière défaite a déçu Evgeni Malkin, qui s’attend à mieux de la part de l’équipe.

Vaincus 6 à 3 par les Red Wings de Detroit, mercredi, les «Pens» ont gagné deux fois jusqu’ici et les résultats illustrent bien le jeu inégal qu’ils offrent sur la patinoire. Au Michigan, ils se sont réveillés en retard, une remontée en troisième période ayant été finalement freinée par deux buts de l’adversaire dans les derniers moments de l’affrontement.

Aussi, la présence du récipiendaire du trophée Norris en 2022-2023, Erik Karlsson, ne suffira pas si certains joueurs se contentent de rôles de touristes. L’arrière a d’ailleurs récolté un but et deux mentions d’aide face aux Wings, mais sur le plan défensif, les vainqueurs ont facilement trouvé les réponses aux défis présentés par les Penguins.

«Nous devons bloquer davantage de rondelles, a souhaité Malkin devant les journalistes. Il nous faut jouer plus dur devant notre filet, car chaque attaquant essaie d’obstruer la vue du gardien et de saisir les retours de lancers.»

Pour sa part, l’instructeur-chef Mike Sullivan a noté les difficultés éprouvées par sa troisième paire à la ligne bleue, celle formée de Chad Ruhwedel et du Québécois Pierre-Olivier Joseph. Ils ont conclu respectivement avec des fiches de -2 et de -3, et les propos du pilote laissent transpirer une certaine impatience.

«Je ne pense pas que c’était leur meilleure rencontre. Selon moi, ils ont permis à des gens de se frayer un chemin derrière eux à quelques reprises. On s’attend à davantage», a-t-il déclaré, tel que rapporté par le quotidien «Pittsburgh Post-Gazette».

Du bon et du moins bon

Karlsson croit que son club doit éviter les longs moments d’errement; dans le cas contraire, les défaites s’accumuleront et les probabilités de qualification en séries diminueront.

«Je crois que pendant les deux premières périodes, nous n’étions pas au niveau requis, a-t-il dit. Quand cela survient, ce qui arrivera au cours d’une longue année, nous devons gérer un peu mieux notre jeu afin de ne pas concéder quatre buts; peut-être en donner deux pour nous offrir une meilleure chance de gagner lorsque nous reprendrons le rythme.»

Au chapitre des bonnes nouvelles, Sidney Crosby compte trois buts et deux aides cette année, tandis que Kristopher Letang a participé à trois filets et présente un différentiel de +3. Les Penguins affronteront les Blues de St. Louis, samedi.

