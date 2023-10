Fraude fiscale: 18 mois de prison avec sursis requis contre l'actrice Isabelle Adjani

Le parquet national financier (PNF) a requis jeudi à Paris 18 mois de prison avec sursis et 250 000 euros d'amende à l'encontre de la vedette française Isabelle Adjani, jugée en son absence pour fraude fiscale aggravée et blanchiment.

L'actrice de 68 ans, qui clame son innocence, est soupçonnée d'avoir dissimulé une donation en prêt en 2013 et de s'être fictivement domiciliée au Portugal en 2016 et 2017, ainsi que d'avoir fait transiter en 2014 une somme via les États-Unis.

En début d'après-midi, sa défense a demandé le renvoi du procès, faisant valoir qu'elle «tenait à s'expliquer» devant le tribunal, mais qu'elle n'avait pu prendre l'avion depuis les États-Unis à cause «d'une pathologie aiguë».

Le tribunal a rejeté cette demande, estimant «qu'il n'était pas suffisamment établi que Mme Adjani avait réellement l'intention d'être présente».

«Le nom d'Isabelle Adjani importe finalement peu. Sa célébrité n'a été ni une raison supplémentaire ni un obstacle aux poursuites», a déclaré le procureur financier. «Avant d'être une personnalité publique, elle est une citoyenne soumise à des devoirs».

Pour l'accusation, elle avait bien son foyer principal, son activité professionnelle et ses centres d'activités en France et non au Portugal en 2016 et 2017, et elle aurait dû payer 236.000 euros d'impôt sur le revenu en France.

De même, selon le PNF, le virement en 2013 de deux millions d'euros de la part d'un homme d'affaires sénégalais n'était pas un prêt, mais une «donation déguisée».

Le contrat de prêt signé entre eux, qui ne comprenait ni intérêt, ni garantie, était «fictif» pour l'accusation, qui estime que cela a permis à l'actrice d'éluder 1,2 million d'euros de droits de mutation.

Enfin, le PNF a demandé à ce qu'elle soit reconnue coupable de blanchiment pour avoir fait transiter depuis une société à Hong Kong la somme de 119.000 euros sur un compte bancaire américain «non déclarée», ensuite transférée à la mère d'un proche au Portugal pour l'achat d'un bien immobilier.

La défense doit plaider la relaxe dans la soirée.