Les cadeaux fiscaux aux entreprises ont augmenté de 80% sous la CAQ

Sous le règne du gouvernement caquiste de François Legault, les entreprises «bénéficient» d’un traitement fiscal nettement plus avantageux qu’en 2017, dernière année complète de l’ancien gouvernement libéral de Philippe Couillard.

L’ensemble des 85 mesures fiscales destinées aux entreprises québécoises va leur «rapporter» en cette année 2023 des économies d’impôt de quelque 6,02 milliards de dollars, soit 2,67 milliards de plus qu’en 2017. On parle ici d’une hausse des avantages fiscaux d’environ 80%.

Pour vous permettre d’apprécier à sa juste hauteur cette augmentation de 80% de la «générosité fiscale caquiste» envers les entreprises, sachez qu’entre 2017 et 2023, les mesures fiscales destinées aux particuliers vont permettre aux contribuables d’économiser 37,2% plus d’impôt québécois qu’en 2017.

En termes de pourcentage, les allègements fiscaux offerts aux sociétés ont donc enregistré une croissance deux fois plus élevée que les allégements fiscaux et les mesures d’aide financière destinés aux particuliers.

Au nombre des mesures de réduction du fardeau fiscal des entreprises, le gouvernement caquiste offre cette année:

1,92 milliard $ au chapitre des taux réduits de cotisation au Fonds des services de santé pour les PME

1,35 milliard $ en exemption d’impôt sur les gains en capital des sociétés

648 millions $ en report des pertes autres que les 87 millions $ pour les pertes en capital

489 millions $ en crédits d’impôt remboursables pour la recherche scientifique et le développement expérimental

371 millions $ en crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation

363 millions $ en crédit remboursable pour la production de titres multimédias

595 millions $ de crédit pour le développement des affaires électroniques

171 millions $ de crédit d’impôt remboursable pour les productions cinématographiques

Sur 10 ans

Aux 85 mesures fiscales destinées aux entreprises implantées au Québec s’ajoute la panoplie de subventions et de prêts accordés par le gouvernement aux entreprises. Dans son article de lundi, mon collègue Sylvain Larocque a calculé que cette aide gouvernementale représentait à elle seule une facture de 4 milliards de dollars sur 10 ans.

Mais au chapitre des mesures fiscales qui leur sont offertes par le gouvernement du Québec, le montant des économies d’impôt encaissées par les entreprises s’élève à la magistrale somme de 43,7 milliards de dollars, soit 10 fois plus que la «facture» des subventions et prêts octroyés aux entreprises.

Les mesures fiscales comprennent:

Crédits d’impôt et autres incitatifs: 24,3 milliards $

Mesures d’harmonisation fiscale avec le fédéral: 17,8 milliards $

Autres dépenses fiscales: 1,6 milliard $

Sous les caquistes

C’est lors des cinq dernières années (2019 à 2023) sous le gouvernement Legault qu’il y a eu un véritable boom de générosité fiscale envers les entreprises implantées au Québec.

Sur les 43,7 milliards d’économies d’impôt accordées au cours de 10 dernières années aux entreprises, quelque 26,7 milliards (57%) ont été octroyés sous le règne des caquistes.

C’est 9,7 milliards $ de plus que lors des cinq années de pouvoir de l’ancien gouvernement libéral de Philippe Couillard. Durant la période de 2014 à 2018, les entreprises s’étaient partagé 17 milliards en économies d’impôt.

Cela démontre que François Legault, notre ex-comptable premier ministre, et ses deux hommes forts de la finance, soit l’ex-homme d’affaires Pierre Fitzgibbon (le superministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie) et l’ex-banquier Eric Girard (le ministre des Finances), ont de la suite dans les idées économiques en voulant rendre le Québec le plus attrayant possible pour les entreprises.