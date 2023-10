Guerre, mensonges et propagande dans une ère de manipulation médiatique internationale

L’histoire de l’hôpital de Gaza, dont l’explosion aurait entraîné la mort de plusieurs centaines de personnes nous rappelle à quel point la guerre, qui plus que jamais, est devenue une guerre de communication.

Rappelons les faits: l’hôpital a explosé. Il s’agit d’une tragédie atroce.

Immédiatement, le Hamas en a accusé Israël, ce que se sont empressés de croire les leaders du monde arabe, évidemment. Justin Trudeau a quant à lui initialement semblé adhérer à mots couverts à cette idée, ce qui nous a rappelé qu’en matière de politique étrangère, c’est un pied-nickelé, incapable d’aller au-delà de son émotion initiale, et de vérifier si elle correspond à la vérité des faits.

Hamas

La mouvance pro-Hamas, très présente dans les médias occidentaux, a eu la même réaction: c’était pour elle l’occasion de sauter sur Israël, car elle est convaincue, au fond d’elle-même, qu’il s’agit d’un État raciste. Elle le diabolise. On n’oubliera pas que la CBC juge qu’on ne doit pas utiliser le mot terroriste pour parler du Hamas.

Israël a évidemment protesté. On a ensuite appris, mais bien honnêtement, on pouvait aisément le deviner, selon moi, qu’en fait, l’hôpital avait plutôt reçu une roquette palestinienne.

Il n’est pas interdit de penser que cet hôpital stockait, peut-être malgré lui, des armes et des munitions du Hamas, d’autant que ce dernier a pris l’habitude de se cacher derrière la population civile. Il faudra toujours rappeler que les Palestiniens sont d’abord victimes de leurs dirigeants.

Je suis toutefois prêt à parier que les contempteurs d’Israël demeureront convaincus, même si les preuves s’accumulent devant eux, que les Palestiniens n’ont rien à voir avec cette tragédie.

Tout cela nous rappelle que la guerre, plus que jamais, relève de la manipulation médiatique, surtout lorsqu’il s’agit d’un conflit aussi chargé symboliquement que le conflit israélo-arabe.

Ne nous trompons pas: tout le monde peut mentir, même le camp qui a notre préférence.

On se souvient ainsi de Colin Powell, en 2003, à l’ONU, avec son petit flacon représentant les armes chimiques que l’Irak de Saddam Hussein était censé avoir à sa disposition. Nos démocraties ont été marqué par ce mensonge à la face du monde.

L’Ukraine aussi, dans son admirable résistance à l’invasion russe, ne s’est pas interdite de faire usage de la propagande.

Vérité

Mais dans le cas présent, on peut raisonnablement soutenir que le Hamas manipulera comme jamais l’opinion internationale, d’autant qu’il trouve dans chaque pays des masses humaines pour relayer son point de vue.

Le Hamas est un mouvement totalitaire, et le propre du totalitarisme est de se soustraire absolument aux exigences de la vérité et du mensonge. Il juge vrai ce qui sert son idéologie, et faux ce qui la contredit ou l’affaiblit.

Et nous pouvons nous attendre, au cours des prochaines semaines, à de nouvelles manipulations médiatiques.

Cela ne veut pas dire qu’Israël ne commettra pas de très graves bavures, qu’il faudra assurément dénoncer, mais qu’avant de croire la propagande du Hamas, il vaudra la peine, chaque fois, de vérifier ce qu’on cherche à nous faire gober.