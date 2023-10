Journal «Le Devoir» : les donateurs pourront recevoir une réduction d’impôt

Les personnes effectuant des dons au Devoir pourront désormais réclamer un reçu fiscal, donc une réduction d’impôt sous forme de crédit d’impôt, puisque le journal a obtenu jeudi le statut d’organisation journalistique enregistrée (OJE).

Cette mesure, d’initiative fédérale, permet également au journal de bénéficier de nouveaux avantages fiscaux comme l'exemption d’impôt sur ses revenus, a rapporté Le Devoir jeudi, par voie de communiqué.

«Nos donateurs et donatrices n’ont jamais attendu un avantage fiscal pour faire preuve de générosité à l’égard du Devoir tout au long de notre histoire. Maintenant, leur geste d’appui sera reconnu aux fins de l’impôt comme un don à part entière, avec tous les avantages fiscaux que cela comporte», a déclaré le directeur du Devoir, Brian Myles.

L’organisme de soutien Les Amis du Devoir avait été créé en 1916, mais les crédits d’impôt n’étaient pas applicables aux dons jusqu’à aujourd’hui.

Le journal pourra également recevoir des dons d’organismes de bienfaisance reconnus, soutien financier qui viendra s’ajouter au modèle d’abonnements payants que propose déjà l’entreprise médiatique.

Le Devoir est le sixième média au Québec à obtenir le statut d’OJE depuis la mise en place des mesures de soutien au journalisme canadien, en 2019-2020.

Pour obtenir ce nouveau statut, la structure juridique du Devoir a dû être modifiée, notamment les parties qui concernent les actionnaires.

De plus, avec l’octroi du statut de donataire reconnu, l’organisme à but non lucratif Les Amis du Devoir a amorcé un processus de dissolution, puisque devenu superflu.

«Nous remercions sincèrement Les Amis du Devoir pour leur engagement à travers les époques. Sans ces bénévoles dévoués qui contribuaient à l’organisation de nos campagnes de dons, Le Devoir n’aurait pas fait tout ce chemin», a ajouté Brian Myles.