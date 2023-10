À l’affiche d’un gros gala en Arabie saoudite: la chance d’une vie pour Simon Kean et Arslanbek Makhmudov

Le 28 octobre pourrait être une date charnière dans la vie de Simon Kean et Arslanbek Makhmudov.

Les deux boxeurs de l’écurie Eye of the Tiger seront alors à Riyad, en Arabie saoudite, pour participer à un gala de boxe qui pourrait changer leurs vies respectives.

Kean (23-1, 22 K.-O.) affrontera le Néo-Zélandais Joseph Parker (32-3, 22 K.-O.) alors que Makhmudov (17-0-0, 16 K.-O.) sera opposé à l’Américain Junior Anthony Wright (20-4-1, 17 K.-O.).

«C’est peut-être un des plus gros galas de l’année, alors je dois en profiter pour montrer au monde ce que je suis en mesure d’accomplir», a insisté Makhmudov lors d’un entraînement public qui avait lieu au gymnase de son entraîneur Marc Ramsay jeudi.

«On dit que chaque combat est important, mais celui-là, c’est un gros contrat et je suis prêt à le relever», a pour sa part ajouté Kean.

Photo Martin Chevalier

Marché à développer

L’Arabie saoudite n’est pas le premier endroit auquel on pense quand il est question de boxe et Simon Kean le confirme.

«C’est sûr que pour mon premier combat d’envergure, je ne m’attendais pas à ce que ce soit en Arabie saoudite. Je pensais plus à une place typique de la boxe comme les États-Unis ou l’Angleterre.»

Mais Marc Ramsay estime que c’est un marché qu’il faut développer.

«C’est un marché très intéressant pour nous parce qu’il y a beaucoup de sous. C’est une possibilité de faire des combats de grande envergure et de se faire voir.»

«Certainement que de belles prestations dans une aussi grosse carte vue par la planète sport vont aider l’équipe, qui a fait un gros travail pour aller chercher de la crédibilité», mentionne le promoteur Camille Estephan, qui voit déjà à plus long terme.

«On a eu des discussions pour de prochains combats. Il y a une date le 23 décembre alors avec de belles victoires, on compte revisiter un décembre et éventuellement en mars.»

Photo Martin Chevalier

Sur la carte

Ce séjour dans la péninsule arabique pourrait donc permettre aux deux boxeurs de se démarquer, surtout dans un gala essentiellement composé de combats pour poids lourds, ce qui est plutôt rare.

«Si Simon bat Joseph Parker, ça sera une carte de visite importante et il devient un adversaire obligatoire pour les plus grands noms», estime Estephan.

«Arslanbek est déjà numéro 3 au monde et je pense qu’il va devenir un des favoris de la foule étant donné qu’il a visité La Mecque à plusieurs reprises, il est de confession musulmane, il a un pays à aller conquérir.»

Marc Ramsay est du même avis et croit que c’est une chance pour les deux boxeurs de s’ouvrir des portes.

«On veut laisser une envie à ces gens-là de réinviter et d’organiser quelque chose à plus long terme pour l’avenir. On peut aussi laisser une carte de visite pour les autres poids lourds qui seront présents parce que c’est presque entièrement une carte de poids lourds.»

Devant les siens

Originaire du sud de la Russie, près de la Géorgie, Makhmudov aura une rare occasion de boxer plus près de la maison.

«Je suis fébrile d’aller là-bas parce que c’est plus proche de la maison que le Canada et que des amis y seront.

«C’est une bonne opportunité pour moi de démonter à tout le monde ce que je peux faire.»