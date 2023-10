La police recherche cet homme au chapeau de pêche qui a terrorisé un employé de la STM

Furieux d’avoir raté le dernier voyage de métro, un homme qui a engueulé et agressé un employé de la Société de transport de Montréal (STM) et qui l’a ensuite suivi jusqu’à sa voiture pour la vandaliser, l’été dernier, est recherché par les policiers.

L’incident disgracieux s’est produit dans la nuit du 3 juillet à la station de métro Joliette. Vers 1 h 20 du matin, le suspect, qui serait âgé entre 40 et 50 ans, s’en serait pris à l’employé de la STM.

Il l’aurait d’abord insulté, puis lui aurait lancé un «objet», avant de le pourchasser jusqu’à son véhicule personnel.

L’employé se serait alors réfugié dans sa voiture pour se protéger de son assaillant. Ce dernier en aurait profité pour endommager le véhicule, avant de finalement prendre la fuite.

Les dommages au véhicule sont estimés à environ 5000 $.

Plus de trois mois après les événements, les policiers montréalais ne sont pas encore parvenus à retracer l’auteur de cette agression insensée.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Des images tirées d’une caméra de surveillance montrant le suspect ont d’ailleurs été rendues publiques, jeudi, dans l’espoir que quelqu’un, quelque part, le reconnaisse.

L’individu recherché porte une barbe courte et une moustache poivre et sel. Au moment des faits, il portait une chemise blanche avec des motifs bleu et vert, un chapeau de pêche beige avec une lanière noire sous le menton, des lunettes de vue de couleur rouge, un pantalon noir et des souliers noirs.

Il s’exprimait en français.

Toute personne détenant de l’information au sujet de cet homme est invitée à communiquer avec le 911 ou avec Info-Crime, au 514 393-1133.