La vérité a ses droits... même en situation de guerre

On dit que la première victime d’une guerre, c’est toujours la vérité. La vérité, ou tout au moins les faits, a pourtant ses droits. Même en situation de guerre.

Il en va de la frappe par projectile mardi soir sur l’hôpital Ahli Arab à Gaza et ses centaines de morts. Soit la veille même d’une visite importante du président américain, Joe Biden, en Israël en soutien de ce dernier.

La vérité, il la faut, parce que le premier ministre Benyamin Nétanyahou jure que la frappe ne vient pas de l’armée israélienne, comme l’affirme le Hamas et plusieurs États arabes, mais du groupe palestinien Djihad islamique.

Pleine et entière

Le porte-parole de l’armée israélienne a aussi précisé mercredi que « les preuves, que nous partageons avec vous tous, confirment que l’explosion dans un hôpital de Gaza a été causée par le tir d’une roquette du Djihad islamique ayant échoué ».

La vérité, il la faut pleine et entière, parce que cette frappe embrase le Proche et le Moyen-Orient, provoque des attentats et des alertes à la bombe jusqu’en France.

Il la faut parce que cette frappe, inhumaine, risque d’éclipser la véritable bougie d’allumage du conflit actuel. Soit l’attaque massive et ouvertement antisémite du groupe terroriste Hamas en sol israélien à l’aube du 7 octobre.

Barbarie sans nom

Cette attaque fut d’une barbarie sans nom. Plus d’un millier de civils juifs israéliens ont été massacrés. Bébés, enfants, femmes, hommes, aînés. Exécutés, brûlés vifs, violés, torturés ou kidnappés et emmenés de force à Gaza.

La vérité sur la frappe de mardi doit donc être établie sans équivoque. Mais cela sera-t-il seulement possible ? La communauté internationale, tout en rappelant la vraie genèse du conflit, doit pourtant y voir.

Il en va de la suite des choses. L’attaque sauvage du 7 octobre, ses morts et ses otages le commandent. Les morts de l’hôpital Ahli Arab, aussi.