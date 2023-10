Les banques alimentaires réclament 18 millions $ alors que la demande est «plus forte que jamais»

Les banques alimentaires du Québec demandent 18 millions $ pour traverser l’hiver et éviter des pénuries sur les tablettes alors que les besoins atteignent des niveaux records.

• À lire aussi: Aide alimentaire à Québec: «Ça fait deux ans que je veux rencontrer monsieur le maire», déplore le DG de La Bouchée généreuse

• À lire aussi: «C’est vraiment un désastre!»: des demandes d'aide alimentaire refusées pour la première fois en 37 ans

«[La demande] est plus forte que jamais et on atteint des records», affirme Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec, un réseau de distribution qui approvisionne 1200 organismes et comptoirs dans la province.

Le regroupement avait demandé au début de l’année 24 millions $ au gouvernement pour l’achat de nourriture, mais avait finalement obtenu 6 millions $ en juillet.

L’enveloppe est épuisée après seulement trois mois.

«Il n’y a pas de surprise pour personne», précise M. Munger, puisque son organisme avait déjà fait savoir que la somme alors annoncée «ne ferait qu’un temps».

Hausse des demandes

Un demi-million de Québécois fréquentait les banques alimentaires en 2019. Ce nombre est passé à 671 000 personnes l’an dernier et tout indique qu’il a continué d’augmenter en 2023, dit-il.

Les Banques alimentaires estiment avoir besoin de 18 millions $ supplémentaires, rapidement, pour assurer l’approvisionnement jusqu’à la fin mars.

«C’est beaucoup d’argent, on en est conscient. On n’est pas des enfants gâtés. On travaille fort pour aller chercher des denrées et développer de nouvelles sources d’approvisionnement», dit le directeur.

«Mais la demande, ce n’est pas nous qui la contrôlons. C’est lié avec le taux de pauvreté. Plus les gens sont en situation de pauvreté, plus ils sont en insécurité alimentaire. Et c’est pas nous qui avons les leviers là-dessus. C’est l’économie, c’est le gouvernement», pointe-t-il.

Si aucun fonds n’est versé, il craint «de très longues files d’attente dans les banques alimentaires et une incapacité pour notre réseau de fournir des denrées en quantité suffisante».

À l’approche de la période fortement achalandée des fêtes, «il y a déjà des stocks insuffisants» même si on ne parle «pas encore» de pénurie, signale le directeur.

«On va aider», dit la ministre

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, s’est dite confiante de trouver un accord satisfait lors d’une rencontre à venir la semaine prochaine.

«On veut s’assurer que personne, aucun Québécois, aucune Québécoise, ne manque de nourriture. [...] C’est sûr qu’on va aider», souligne-t-elle en entrevue, sans chiffrer cette aide pour l’instant.

Le premier ministre, François Legault, a abondé dans le même sens dans les couloirs de l’Assemblée nationale.

«Écoutez, je vais laisser le PQ s’occuper de la Banque du Québec, moi pendant ce temps-là je vais m’occuper des banques alimentaires», a-t-il lancé.

Il n’a pas précisé si les organismes obtiendront les millions réclamés. «On est en train de regarder ça de très près.»

«Ça va grossir»

À Québec, le directeur général de La Bouchée généreuse, qui vient en aider à 1000 familles par semaine, espère un geste concret.

Dominique Lelievre

«Ça va grossir, prédit-il à propos des demandes d’aide. D’après moi en décembre, on va pogner 1200, 1300 personnes. Mais est-ce que je vais avoir du manger pour ce monde-là? Je ne le sais pas.»

En tout, en juillet dernier, le gouvernement Legault a octroyé 34 millions $ pour lutter contre l’insécurité alimentaire au Québec, dont 20 millions $ sur quatre ans pour financer les infrastructures des banques alimentaires.

— Avec la collaboration de Marc-André Gagnon, Bureau parlementaire