L’importance du sommeil pour les enfants

L’entreprise commerciale « Dormez-vous » a publié en ce mois d’août dernier les résultats d’un sondage qu’elle a fait en collaboration avec la maison de sondage Léger qui révélait que les parents québécois prenaient des mesures actives pour favoriser un meilleur sommeil chez leurs enfants parce qu’ils se préoccupaient de la santé du sommeil de ces derniers.

En mes qualités d’enseignante et de mère, je suis très heureuse de lire un tel résultat, tout en manifestant une certaine surprise face à ce dernier, puisque comme mère, j’ai du mal à décider mes enfants à se coucher le soir, et comme enseignante, je vois bien poindre leur épuisement physique quand arrive le vendredi.

Parmi les faits saillants de l’étude on dit « qu’une proportion de 82 % des parents croit que leurs enfants dorment suffisamment, ce qui serait attribuable à une routine régulière à l’heure du coucher et à un espace de sommeil confortable. Un sentiment supérieur à la moyenne nationale qui elle est de 77 % ».

Les parents ont de plus déclaré « que les avantages d’une bonne nuit de sommeil pour leurs enfants comprennent l’énergie tout au long de la journée (80 %), une forte concentration à l’école (71 %), la bonne humeur au réveil (68 %), moins de stress/anxiété (60 %), et un meilleur résultat scolaire (59 %) »

Ces dernières données me surprennent également vu que les miens, comme ceux à qui j’enseigne, sont loin d’être aussi performants que les réponses données par les parents interrogés.

Je vais cesser de chialer et me dire que même si ma réalité est loin d’égaler celle révélée par leur étude, le seul fait de parler de la nécessité de faire en sorte que nos enfants dorment plus et mieux est en soi une excellente initiative.

Enseignante qui souhaiterait elle-même dormir plus

Je fus tout aussi surprise que vous à la lecture des résultats de cette étude puisque pas plus tard que l’an dernier on parlait de la fatigue de nos jeunes qui vivent un gros déficit de sommeil, et du besoin ressenti par les parents de voir les horaires scolaires du secondaire commencer plus tard le matin pour favoriser leur rythme de sommeil.

Parmi les autres bons conseils issus de cette étude, il y a selon moi « les trois principales raisons pour lesquelles les enfants ne dorment pas suffisamment : se coucher trop tard (51 %), des horaires de coucher irréguliers (39 %) et l’utilisation excessive d’appareils électroniques (32 %) ». Avis donc est donné aux parents de voir à faire respecter des règles plus strictes s’ils veulent favoriser la santé mentale de leurs petits.