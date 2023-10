«Martin Matte en direct»: dans les coulisses de l’émission avec Les Appendeux

Julien Corriveau et Jean-François Provençal, alias Les Appendeux, réalisent un rêve chaque jeudi sur le plateau de Martin Matte en direct.

Le duo musical comique, qu’on a pu découvrir avec Les Appendix, a la chance de pouvoir jouer ses chansons avec Dumas et son groupe, sur la scène de l’Espace St-Denis, et de le faire en direct chaque semaine.

«Jouer avec Dumas, c’est incroyable. Et les musiciens sont tellement bons, ils peuvent faire tout ce qu’on a dans notre tête», a raconté Jean-François Provençal, qu’on peut aussi voir dans la minisérie Le dernier lien dans l'émission.

«D’avoir une section rythmique, ces musiciens-là qui peuvent changer de style n’importe quand, ils sont pleins de ressources techniques, ça apporte une énergie», a ajouté son complice Julien Corriveau, qui fait aussi partie de l’équipe d’auteurs de l’émission, avec Justine Philie et Simon Delisle entre autres.

Les joies du direct

Habitués de la scène et des plateaux télé, Les Appendeux ont avoué avoir essuyé quelques sueurs froides causées par les défis du direct ces dernières semaines.

«Avec le direct, on n’a pas beaucoup de temps pour être dedans», a d’abord rappelé Julien Corriveau.

«On a eu un bogue technique lors du deuxième épisode. Mon clavier ne fonctionnait pas, il a fallu comme improviser une autre chanson live», a ensuite confié Jean-François Provençal.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

«Le direct arrive avec bien des défis, mais en même temps, il y a comme une frénésie. On essaie de ne pas trop penser aux 800 000 personnes qui écoutent... Mais il y a bien des affaires qui nous passent dans la tête quand on fait nos chansons», a soutenu Julien Corriveau, citant en exemple les caméras, l’invité et le public.

Le rythme de travail est également bien différent des autres émissions auxquelles collabore l’auteur.

«On essaie de rester collés à l’actualité, mais on écrit vraiment toute la semaine. Martin va souvent roder les mardis au Bordel. Dans le jour, on lui envoie d’autres gags, mercredi et jeudi aussi, jusqu’à la dernière minute. [...] On est super préparés parce que ça fait un an qu’on travaille là-dessus, mais il faut recommencer quasiment à zéro chaque fois», a-t-il dit.

Le dernier lien

Quand est venu le temps de monter la distribution pour la minisérie Le dernier lien, présentée chaque jeudi pendant le talk-show de Martin Matte, l’humoriste qui y campe le rôle du capitaine a demandé à Julien si son ami Jean-François serait partant pour incarner le rôle de l’espion.

«Je trouvais que c’était une excellente idée qu’il passe Jean-François [en audition] et honnêtement quand j’ai vu le résultat... Il est bon mon ami Jean-François», a-t-il dit en riant.

«Moi je suis très content d’avoir joué dans ce projet-là, c’est vraiment des comédiens de qualité. Et aussi, ce qui était vraiment le fun, ce sont toutes les discussions entre les prises. Tout le monde, on était dans la petite pièce et on parlait de nos vies, de nos affaires. Les comédiens se confient beaucoup, c’était quasiment comme une thérapie», a ajouté Jean-François. Ce dernier s’est également dit impressionné par les talents de comédien de Martin Matte, qui ne refait jamais la même prise deux fois.

«Martin Matte en direct» est présenté le jeudi, à 20 h, sur les ondes de TVA.

Pour en apprendre plus sur Les Appendeux, leur balado homonyme est disponible sur toutes les plateformes d’écoute.