Mauvaise surprise: un étudiant découvre une prostituée en emménageant dans sa résidence étudiante temporaire

Un étudiant de l’Université d’Oxford au Royaume-Uni qui emménageait avec l’aide de ses parents dans une chambre d’hôtel réservée par son collège, en attendant la fin de travaux dans ses blocs, serait resté bouche bée en découvrant une femme en lingerie sur son lit.

«Alors qu’on sortait de la chambre [voisine], on pouvait entendre du sexe bruyant – et 20 minutes après, on a vu un homme quitter le corridor», aurait relaté un jeune témoin au journal étudiant «Cherwell», selon ce qu’a rapporté «The Telegraph» mercredi.

En raison de travaux de construction dans ses blocs d'accommodation étudiante, New College, l’un des collèges de l’Université d’Oxford, aurait décidé de transférer certains étudiants de troisième année dans l’hôtel Leonardo Royal pour la session, a relaté le média britannique.

Or l’un d’entre eux, qui emménageait avec l’aide de ses parents, aurait eu toute une surprise en tombant nez à nez avec «une femme assise sur le lit en lingerie» dans son accommodation temporaire, même si le corridor complet avait pourtant été réservé par le collège.

Des employés auraient alors confirmé que la femme avait réservé la chambre entre 9 h et 17 h.

En attendant de démêler la situation, l’étudiant et ses parents auraient attendu à l’extérieur de la chambre, pendant que plusieurs autres clients de la prostituée y seraient entrés et sortis, ont témoigné d’autres étudiants.

De leur côté, New College et l’hôtel concerné auraient «immédiatement et collectivement» régler la situation en déclarant avoir pris «toutes les précautions pour éviter une répétition [de la situation]», a assuré un porte-parole du collège au «Telegraph».

Les hôtels Leonardo ont quant à eux annoncé par communiqué «enquêter pleinement sur les allégations» en s’excusant «sincèrement pour toute détresse que cela a pu causer», toujours selon le même journal.