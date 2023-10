Méchant Québec! Coucouche panier!

On aurait dû le prévoir.

Car c’est toujours comme ça: chaque fois que le Québec veut défendre ses droits ou corriger une injustice, hop! on nous tape sur les doigts et nous menace des pires calamités.

En 1970, trois jours avant que le PQ fasse son entrée à l’Assemblée nationale, c’était la fuite des capitaux avec le coup de la Brink’s.

Et maintenant, c’est la fuite des cerveaux.

Vous voulez augmenter les frais de scolarité aux étudiants canadiens-anglais qui vous font l’honneur d’aller étudier dans vos universités anglophones?

Les as de la recherche vont quitter le Québec et vous allez vous retrouver entre vous, à jouer du banjo!

Vous l’aurez cherché!

L’ARCHIPEL DU GOULAG

Vous voulez défendre le français?

Les commerçants de la rue Sainte-Catherine vont fermer boutique et le centre-ville de Montréal va se vider!

Vous voulez adopter une loi sur la laïcité? Les enseignantes voilées vont quitter le Québec et vous devrez sortir les religieuses de leurs couvents pour apprendre le français à vos enfants!

Toujours la même histoire...

Dès que le Québec lève la tête et cesse de courber le dos, c’est: «Va dans le coin et coucouche panier!»

Heureusement qu’il y a le Canada pour protéger les droits des minorités du Québec contre les réflexes fascisants de la majorité francophone, sinon le nord de la province ressemblerait à la Sibérie sous Staline!

Et pendant ce temps, les Canadiens français hors Québec, eux, se font traiter comme des moins que rien par le fédéral...

Leurs écoles sont cruellement sous-financées, leurs hôpitaux ferment, et la CBC se tourne vers Paris pour faire traduire un balado en français, car les comédiens francophones du Canada (qui portent tous des dentiers trop grands qui font clac-clac quand ils se font aller le mâche-patates) parlent un patois ancestral que personne ne comprend...

Si le Québec agissait envers sa minorité anglophone comme le Canada agit envers sa minorité francophone, ça ferait longtemps que l’ONU nous aurait mis au ban de la communauté internationale.

Mais c’est le Canada.

Le pays du multiculturalisme, où le premier ministre jouit d’un budget illimité pour se déguiser en derviche tourneur, en garde suisse pontifical et en sultan.

Alors on ne dit rien.

WE SPEAK FRENCH!

Le Québec n’est jamais assez ouvert, assez accueillant, assez généreux.

Quand c’est le temps de nous juger, on adopte toujours les standards les plus élevés possible.

Ce n’est pas suffisant de financer au rabais les études des Ontariens qui retournent chez eux dès que leur dernier cours est terminé, nooon!

Il faut les remercier d’avoir choisi le Québec!

«Vous êtes tellement fins d’être venus étudier chez nous même si nous sommes une bande d’infréquentables fachos! Merci! Thank You Very Much!»

La situation du français au Québec est telle qu’à Vaudreuil-Dorion, un restaurateur a mis une enseigne sur la vitrine de son commerce pour signaler que chez lui, le service en français était disponible!

Mais ne prenez surtout pas de mesures pour protéger votre langue, car nous allons vous tomber dessus à bras raccourcis et vous traiter de tous les noms!

«Bad Quebec!!! Bad, bad Quebec! Go to your corner!»