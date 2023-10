Météo au Québec: des températures confortables jeudi malgré du temps gris

En attendant les perturbations qui affecteront le Québec dès la fin de semaine, il fera encore beau ce jeudi avec du soleil et des températures confortables largement au-dessus des normales saisonnières.

Mais l’arrivée de deux systèmes dépressionnaires devrait faire chuter drastiquement le mercure dès samedi, alors que les températures se stabiliseront dans les normales saisonnières sous un ciel le plus souvent couvert.

En attendant, Environnement Canada prévoit une alternance de soleil et de nuages pour jeudi dans le sud de la province, notamment à Montréal où il fera 17 degrés, mais les conditions météorologiques risquent de se gâter dans l’ouest du Québec.

Le temps généralement nuageux donnera lieu à des averses matinales en Abitibi-Témiscamingue, dont certains secteurs pourraient recevoir entre 10 et 15 millimètres de pluie, selon les prévisions de l’agence fédérale.

Les nuages se feront également plus denses dans le centre de la province avec toutefois quelques éclaircies, mais les températures demeureront au-dessus des normales de saison à Québec et en Estrie.

En revanche, du temps plus ensoleillé est attendu dans l’Est-du-Québec avec des nuages passagers par endroits dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, où on prévoit des températures de 13 degrés

Pour vendredi, l’agence fédérale anticipe du temps gris avec un ciel couvert partout au Québec, mais les températures seront encore à la hausse pour atteindre 18 ou 19 degrés dans le sud du Québec.