Pas d’excuses, mais des larmes pour le policier de Sherbrooke qui a agressé sexuellement une femme

En larmes mais sans jamais reconnaître son crime, un policier de Sherbrooke reconnu coupable pour avoir agressé sexuellement une femme alors qu'il était en uniforme a imploré un juge de l’absoudre afin de lui permettre de se reconstruire une vie.

« Monsieur le juge, vous avez devant vous un homme totalement brisé. Je ne sais pas comment je tiens encore debout », a lancé piteusement Samuel Ducharme aujourd’hui au palais de justice de Sherbrooke.

Son témoignage lors des représentations sur sa sentence a duré deux fois plus longtemps que celui de la victime. Pas un mot de sa part toutefois sur l’agression sexuelle dont il a été reconnu coupable en juillet au terme de son procès.

En août 2021, il a léché le coude et la joue d’une jeune femme en plus de tenter de toucher sa poitrine et ses parties génitales, et ce, même si elle a dit « non » et qu’elle a repoussé sa main à plus d’une reprise.

Malgré le verdict, l'ancien porte-parole du Service de police de Sherbrooke (SPS) croit encore à ce jour que la victime « était consentante », a-t-il dit au juge Serge Champoux.

En uniforme

Une ordonnance de non-publication nous empêche de dévoiler certains détails, comme le contexte dans lequel l’agression sexuelle s’est déroulée. Chose certaine, l’homme de 42 ans était en fonction au moment des faits et il portait son uniforme.

CAPTURES TVA

La Couronne a proposé une sentence de six mois d’emprisonnement. La défense, qui a même fait témoigner la fille de Ducharme âgée de 16 ans, réclame pour sa part une absolution conditionnelle, quelques heures de travaux communautaire et un don de 500$ à un organisme de charité.

En essuyant ses larmes avec un mouchoir, le policier a décrit longuement ses problèmes financiers ainsi que les impacts découlant de son arrestation sur sa famille et sa carrière.

« Ma sentence, je la subis très forte depuis deux ans. Je vous demande de me redonner une chance d’être capable de me rebâtir une meilleure vie », a-t-il imploré.

De son côté, la victime a livré un courageux témoignage pour raconter les conséquences de l’agression sexuelle sur sa vie.

« Ma vie a complètement basculé. J’ai de la difficulté à dormir, j’ai fait beaucoup de cauchemar où je revivais le sentiment d’inconfort. Je ressentais ses mains sur mon corps », a-t-elle expliqué en se tenant droite devant le Tribunal.

Peur dans la rue

Elle vit avec un syndrome de stress post-traumatique, de l’anxiété et a longtemps craint de se retrouver seule avec un homme : « J’avais peur en sortant de chez moi. Quand je marchais dans la rue, je détournais le regard ou me cachait lorsque je voyais un véhicule de police. »

Le procureur de la Couronne a d’ailleurs insisté sur le fait que Ducharme est la seule personne responsable de son malheur. « On ne parle pas d’un geste isolé et impulsif. [...] On peut être sensible aux impacts sur sa famille, mais il y a un dicton qui dit : “plus on est haut, plus on tombe de haut.” Ce à quoi l’accusé aurait dû réfléchir en poursuivant ses gestes ce soir-là », a laissé tomber Me Marc-André Roy.

Après la médiatisation de son arrestation, une deuxième présumée victime s’est manifestée aux autorités. Ce procès pour agression sexuelle doit se tenir en novembre.

Samuel Ducharme est toujours à l’emploi du SPS, mais il a été suspendu avec solde durant les procédures judiciaires. Au moment d’écrire ces lignes, son avenir professionnel était toujours incertain.