Prestations fédérales: un système informatique désuet qui risque de tomber en panne

Les systèmes informatiques du gouvernement fédéral qui servent aux prestations de la Sécurité de la vieillesse, des pensions et de l’assurance-emploi sont si désuets que la Vérificatrice générale (VG) ne serait pas surprise d’une panne généralisée.

Ces systèmes «datent d’entre 20 et 60 ans et risquent de tomber en panne», une «défaillance» qui pourrait toucher «plus de 10 millions de Canadiennes et de Canadiens qui en dépendent pour répondre à leurs besoins quotidiens».

Dans son rapport déposé au Parlement jeudi, la VG Karen Hogan soutient que les efforts d’Ottawa pour empêcher un tel scénario de se produire sont en retard, mais qu’ils accusent déjà d’importants dépassements de coûts.

«Chaque jour où ces systèmes ne sont pas modernisés augmente le risque qu'ils tombent en panne et que les Canadiens perdent l'accès à des services essentiels", a déclaré Mme Hogan», fait-elle savoir.

Le programme de Modernisation du versement des prestations a été lancé en 2017 et se chiffrait, à l’époque, à 1,75 milliard $.

En raison de «nombreux obstacles et retards dans sa mise en œuvre», une nouvelle estimation effectuée en avril 2022 chiffrait le coût de la migration vers une nouvelle plateforme à un minimum de 2,5 milliards $, une augmentation de 43% par rapport au total prévu initialement. Le coût final pourrait même atteindre 3,4 milliards $.

Le programme de Sécurité de la vieillesse, qui a fait l’objet d’un rapport de la VG à lui seul, devait connaître en premier la migration vers un système revampé, soit dès 2023. La date a été repoussée à décembre 2025.

La désuétude des programmes avait été identifiée comme un problème critique il y a 24 ans, soit en 1999, tout juste avant le «bug de l’an 2000».