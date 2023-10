Quatre mois après avoir quitté les Remparts, Jacques Tanguay se joint à l'Océanic

Quatre mois après avoir quitté les Remparts, avec qui il a oeuvré pendant 26 ans, Jacques Tanguay se range maintenant dans le camp ennemi alors qu'il ira rejoindre son fils Alexandre pour devenir le président du comité organisateur de la candidature de l'Océanic de Rimouski qui souhaite accueillir le tournoi de la Coupe Memorial en 2025.

La nouvelle peut surprendre. Lors de la conférence de presse annonçant son départ des Remparts, ainsi que celui de Patrick Roy, en juin dernier, M. Tanguay avait été clair sur ses intentions à long terme.

« C'est terminé pour moi, le hockey junior », avait-il assuré.

Il assure que c'est encore le cas. Il ne se joint pas officiellement à l'organisation de l'Océanic mais viendra plutôt donner un coup de pouce à son fils afin que Rimouski ait le plus de chances possible de présenter la Coupe Memorial en 2025.

« À mon âge, je ne me joins à personne ! Alex a 30 ans et il fait un travail remarquable avec son club donc il n'a pas besoin de moi d'aucune façon. Quand il m'a demandé de lui donner un coup de main avec la candidature, j'ai dit oui tout de suite.

« Les gens peuvent avoir leur perception mais je n'aide pas l'Océanic, j'aide la ville de Rimouski à obtenir la Coupe Memorial. Quand j'ai quitté les Remparts, j'ai mentionné que, pour la première fois de ma vie, je pourrais prendre pour l'un des membres de ma famille et je ne me gênerai pas pour le faire. Alex est mon fils et il n'existe pas de lien plus étroit que ça. De pouvoir lui donner un coup de main est un privilège », a-t-il assuré lors d'un entretien avec le Journal.

Vaste expérience

Chose certaine, Tanguay n'arrivera pas en terrain inconnu. Il a présidé l'organisation des tournois de la Coupe Memorial de Québec en 2003 et 2015, en plus de la candidature de 2022 qui avait finalement été octroyée à Saint-Jean. Avec les Remparts, il a aussi vécu de l'intérieur les compétitions de 2006 et 2023, auxquelles avaient participé l'équipe, le remportant chaque fois.

Il sait donc pertinemment ce que doit avoir une ville et une organisation si elle souhaite que la Ligue canadienne de hockey la choisisse. Et il croit que Rimouski a tout ce qu'il faut.

« La préparation de l'Océanic ressemble à ce que Patrick [Roy] et moi avons fait. Ils ont commencé il y a deux ans quand ils ont échangé Zachary Bolduc à Québec contre trois choix de première ronde. Ils ont une équipe très jeunes qui va arriver à pleine maturité en 2025. C'est un critère important puisque j'ai déjà présenté un tournoi où on n'était que des figurants, en 2003.

« En plus, en mai, Rimouski est l'une des plus belles villes de la province. Avec tout le côté touristique qui peut s'y rattacher, je pense qu'il s'agit d'une place de choix pour présenter le premier tournoi en sol québécois en dix ans. »

Rappelons que Rimouski et Shawinigan sont les deux seules villes toujours en lice pour la présentation de l'événement en 2025. Le dépôt des candidatures doit être fait au maximum le 10 novembre prochain.

Et l'aide de Patrick ?

D'ailleurs, parlant de Patrick Roy, M. Tanguay pourrait-il faire appel à la crédibilité de Patrick Roy pour l'aider à mousser la candidature de Rimouski ?

« On se parle tous les jours et on se voit toutes les semaines. Patrick est déjà bien au courant de ce que je vais faire avec l'Océanic et je suis persuadé que si j'ai besoin de son aide, il sera là », s'est-il contenté de répondre.

