Un an plus tard, Bernard Drainville échoue lamentablement

Plus tôt cette semaine, le professeur Simon Landry déplorait que dans le réseau public on nivelle vers le bas graduellement, mais constamment...

Il a raison!

Peut-être qu’on fait ça aussi avec le ministre Bernard Drainville qui cette semaine faisait le bilan de sa première année à la tête du ministère.

Regardons le manque d’enseignants. Il n’y a pas de quoi être fier.

Les jeunes sont rentrés en classe il y a plus d’un mois et il manque toujours 925 enseignants!

Ce n’est peut-être pas la fin du monde si on se compare aux plus de 8000 qui manquaient en août.

Mais ce sont encore des milliers de jeunes qui n’ont pas de professeurs dans leur classe!

C’est sans compter les enseignants non légalement qualifiés.

En majorité, ils sont de bons professeurs, mais certains n’ont pas les compétences requises et drainent des ressources déjà utilisées au maximum dans les écoles.

On me racontait récemment que les écoles ne peuvent pas se débarrasser de ceux qui ne sont pas assez compétents. Il faut quelqu’un en classe.

Le nivellement par le bas: un adulte, c’est suffisant! Même pas besoin de plan de cours!

De toute façon, les classes sont tellement difficiles à gérer dans certains milieux qu’on n’a même plus le temps d’enseigner, disent certains profs!

Combien d’enseignants supplémentaires vont quitter le réseau cette année?

Les aides à la classe vont possiblement aider, mais ce ne sera pas suffisant pour appuyer les enseignants qui doivent gérer une belle pléthore de problèmes!

De plus en plus d’enseignants se disent inquiets de l’état du réseau. Il me semble que c’est un bon indicateur qui devrait préoccuper le ministre!

Le bordel bureaucratique (encore!)

J’ai entendu une histoire assez invraisemblable récemment.

Savez combien d’autorisations un professeur doit obtenir pour acheter des livres à ses élèves avec son 300$ de budget discrétionnaire?

Une de la direction, de la bibliothèque de l’école, du centre de service scolaire et du ministère, m’a-t-on raconté.

C’est sûr que ça aide la motivation quand on doit passer une semaine dans le marasme bureaucratique pour acheter des livres.

Des surprises

C’est vrai que le ministre Drainville a dû faire face à des imprévus.

Certains sont de son propre cru comme ses déclarations maladroites!

D’autres comme les toilettes mixtes et les locaux de prières ont occupé beaucoup trop de temps dans son agenda.

Interdire les cellulaires en classe a aussi été bien long...

Ça aurait été intéressant qu’il passe autant de temps sur l’idée de créer un programme pour nourrir tous les jeunes dans le besoin au Québec qu’il en a passé sur les locaux de prières.

Mais il a fermé la porte à étudier le projet en quelques secondes.

Même chose pour la création d’un ordre des enseignants.

Même chose sur l’école à trois vitesses.

On ne s’attaque pas aux problèmes de fond.

C’est à se demander qui résiste vraiment «à la résistance au changement».