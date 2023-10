Un conducteur de chien de sang peut sauver votre gibier

Lorsque l’on chasse le gros gibier, il peut arriver qu’un animal, même atteint mortellement, s’enfuie et se cache. Même si un orignal est gros, s’il décide de se cacher, il se peut que vous ne soyez pas capable de le trouver. À ce moment-là, l’entrée en scène d’un conducteur de chien de sang peut faire la différence.

« Depuis toujours, je prêche pour l’utilisation d’un chien de sang pour les recherches d’un gros gibier en forêt, explique Simon Lemay, propriétaire de la pourvoirie Le Chasseur. Je crois qu’une fois qu’ils ont effectué une recherche et qu’ils ne trouvent rien, les chasseurs devraient toujours avoir recours aux services d’un conducteur et son chien. »

Ce dernier a vécu dernièrement un bel exemple d’un animal blessé qui n’a pas été retrouvé, alors qu’il a découvert un crâne d’orignal et que le panache était toujours en place.

« Normalement, l’orignal qui meurt en hiver, par exemple, n’aura plus ses bois. Pour moi, ce que j’ai retrouvé, ce sont les restes d’un animal qui a été victime d’une blessure de chasse et qui n’a jamais été retrouvé. Pour le chasseur impliqué, son histoire a dû se terminer par le fait qu’il avait tiré et qu’il avait manqué l’animal. S’il avait fait appel à un conducteur de chien de sang, il est fort probable qu’il aurait retrouvé l’animal », explique Simon Lemay.

Les conducteurs et leurs chiens spécialement dressés sont de vrais professionnels.

« Pour former un chien de sang apte à faire des recherches, il y a plusieurs étapes, poursuit l’expert. Il faut commencer alors qu’il est très jeune, avec un chien d’une race qui est formée depuis longtemps pour cet usage. On l’entraîne avec de petites traînées, avec un morceau de peau d’orignal. Lorsqu’il la trouve, on le félicite. On va augmenter la traînée jusqu’à ce qu’il soit capable de suivre le parcours sur une distance d’un kilomètre. La traînée est faite avec un morceau de peau d’orignal et 250 ml de sang vieilli durant 24 heures. Tout cela dans le but d’offrir aux chasseurs le maximum de rendement en cas de recherche. »

PAS BESOIN DE SANG

Normalement, lorsque l’on effectue une recherche, on se fie aux traces de sang. Le chien n’a pas nécessairement besoin de cet élément pour trouver la bête.

« Un animal blessé laisse des traces que l’homme ne peut pas déceler. Le chien n’a pas besoin de sang, parce qu’il va plutôt suivre un animal blessé. Il est certain que ça peut être du sang, mais souvent, lorsque l’animal est touché ailleurs, comme dans la panse, le chien va suivre ce qu’on appelle la voie ou le passage de l’animal blessé. Il va flairer le stress laissé au sol dans les traces de l’animal. Aussi, l’animal blessé va dégager un stress que les chiens peuvent flairer sans problème. Le chien suit le passage de l’animal blessé. Les chiens utilisés sont des descendants de lignées qui ont été formées pour ce travail. »

Photo fournie par Simon Lemay

Un point très important pour ce pourvoyeur aguerri, c’est la qualité du tir.

« Il faut que le chasseur ajuste très bien son arme avant de chasser. Il faut aussi que lorsqu’un chasseur a tiré sur un animal, il aille voir ce qui se passe avec cette bête et non pas seulement dire qu’il l’a manquée. C’est ce que je pratique à la pourvoirie. Le conducteur, selon le comportement du chien, va pouvoir déterminer rapidement s’il y a eu blessure. »

« Dans 50 % des cas où je fais un contrôle de tir, à savoir où le chasseur a tiré, il y a une blessure, bien que le chasseur n’ait pas d’indices. Je retrouve la bête. »

Photo fournie par Simon Lemay

Il arrive souvent qu’un chasseur évalue mal l’endroit où il a tiré. Le chien va trouver le site exact, simplement en respirant le vent. Il ne faut pas toujours se fier à l’image qui apparaît dans le télescope. Autant que possible, retenez des indices autour du site où se trouvait votre gibier, orignal ou chevreuil.

SE PRÉPARER

Avant de partir à la chasse, il est préférable de bien se préparer au cas où vous auriez besoin d’un conducteur de chien de sang pour une recherche.

« Le chasseur doit se poser la question suivante : si jamais il a besoin d’un conducteur, où va-t-il appeler et quel est le portrait de ces professionnels dans sa région de chasse ? Il suffit de se rendre sur le site de l’Association des conducteurs de chiens de sang du Québec (accsq.com), où se trouve la liste de tous les conducteurs de chiens de sang par région. C’est la meilleure source d’information. Il est très important de savoir qui appeler en cas de besoin. Un chien de sang va réussir à passer par-dessus les pistes laissées par les chasseurs lors de leur recherche. Il faut faire attention pour ne pas piler dans les traces de sang, c’est certain. »