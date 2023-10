Le PDG de Garda débourse 56 M$ pour un vignoble californien

Le milliardaire québécois Stéphan Crétier, dont l’entreprise Garda World a reçu une aide de 300 millions $ du gouvernement Legault, vient de débourser 56 millions $ pour mettre la main sur un prestigieux vignoble en Californie.

SCW Fund Corp., une société du Delaware contrôlée par M. Crétier, a fait l’acquisition de Vine Cliff Winery le 1er août, indiquent des documents officiels consultés par Le Journal. L’information a d’abord été révélée par la publication spécialisée Wine Business.

Propriété historique

Selon le magazine Wine Spectator, Vine Cliff fait partie des propriétés historiques de la célèbre Napa Valley. Ses origines remontent à 1871, mais le domaine a été abandonné pendant la plus grande partie du 20e siècle. Il a été acquis en 1985 par Nell et Chuck Sweeney, un couple qui a fait fortune dans l’hôtellerie et qui a récemment divorcé.

Photo tirée du site web de Vine Cliff Winery

La propriété de plus de 40 hectares comprend un établissement vinicole, lequel peut produire 180 000 litres de vin par année, deux caves, un étang, une résidence ainsi qu’un vignoble de neuf hectares.

Le prix d’achat de 42,1 millions $ US (56 millions $ CA) couvre seulement la partie immobilière et non l’entreprise elle-même, précise Wine Business.

Stéphan Crétier a refusé la demande d’entrevue du Journal, mercredi.

Photo tirée du site web de HEC Montréal

«Il convient de préciser que l’achat du vignoble est une démarche personnelle, réalisée avec ses fonds personnels, et qu’elle ne présente aucun lien avec les opérations ou activités de Garda World», a insisté l’entreprise montréalaise dans une déclaration.

Un feu dévastateur

Vine Cliff est la deuxième acquisition viticole de M. Crétier. En 2017, il avait acheté, avec son épouse Stéphany Maillery, le Roy Estate, situé à dix minutes de route de Vine Cliff.

Photo tirée du site web du MBAM

Quelques heures après la transaction, quatre des cinq bâtiments du Roy Estate ont été avalés par les flammes d’un incendie de forêt.

Les nouveaux propriétaires ont récemment fait ériger sur le domaine une luxueuse résidence de 1500 mètres carrés qui sert également de pavillon de dégustation.

Photo tirée du site web de Roy Estate

«C’est arrivé par accident»

«Je ne me suis jamais réveillé en disant que je voulais être propriétaire d’un domaine vinicole. C’est arrivé par accident. Vous rencontrez quelqu’un lors d’un souper à Venise et vous commencez à parler de vin. Et cette personne devient un ami très proche et elle cherchait un “gardien” pour la propriété», a déclaré M. Crétier au magazine torontois Dolce, l’an dernier.

L’entrepreneur, qui réside depuis plusieurs années à Dubaï, aux Émirats arabes unis, a fondé Garda en 1995. En août 2022, le ministère de l’Économie, dirigé par Pierre Fitzgibbon, a investi 300 millions $ dans Garda pour aider l’entreprise à faire l’acquisition du groupe américain Arca.

Sesami, la filiale de Garda à laquelle a été intégrée Arca, compte moins de 100 salariés au Québec, selon le registre des entreprises. La plupart des employés et dirigeants de Sesami se trouvent au Texas et en Suède.

Dans le rouge

En 2022, Stéphan Crétier a reçu une rémunération de 6,68 millions $ de la part de Garda, ce qui comprend une prime de rendement de 4 millions $.

Au cours du dernier l’exercice, qui a pris fin le 31 janvier, l’entreprise a subi une perte de plus de 461 millions $ sur des revenus de 5,27 milliards $, lesquels étaient en hausse de 29%.

Pendant les six premiers mois de l’exercice en cours, Garda a enregistré un perte nette de 67,5 millions $ sur un chiffre d’affaires de 2,88 milliards $, lequel était en progression de 16%.

Garda World emploie plus de 132 000 personnes dans 43 pays.

– Avec la collaboration de Philippe Langlois, Agence QMI