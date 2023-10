Un problème récurrent à régler absolument

Depuis le camp d’entraînement, on répète que le principal objectif de la saison pour les Canadiens est de progresser et de montrer des choses prometteuses pour l’avenir.

On ne peut cependant rien retirer de positif de l’affrontement de mardi contre le Wild. C’est un match à oublier complètement. On le met à la poubelle et on passe au suivant.

Une telle contre-performance était toutefois prévisible. Les émotions étaient dans le plafond pour le match d’ouverture à Toronto et ensuite pour la rentrée à Montréal samedi soir. Elles ont chuté de plusieurs niveaux contre le Wild, comme on a pu le constater dès la première période. Les visiteurs étaient motivés, mais pas les Canadiens, qui étaient à plat pour la première fois de la saison.

Martin St-Louis était bien conscient de ce piège. Mais il a beau avoir averti ses joueurs, c’est la nature humaine de se relâcher dans des matchs moins «sexy» comme ceux contre le Wild, un mardi en plus.

Une chose que le CH doit absolument améliorer, c’est l’indiscipline. L’année passée, l’équipe figurait parmi les pires de la ligue pour le différentiel de pénalités. Seuls les Ducks et les Coyotes ont été plus indisciplinés. On n’a pas du tout remarqué de progrès dans les trois premiers matchs. Les Canadiens sont même bons derniers. C’est donc une tendance lourde.

Des impacts sur tout le groupe

C’est pourtant un aspect du jeu qu’il est possible de contrôler. Il faut absolument régler ce problème récurrent. En plus de casser le rythme, l’indiscipline peut entraîner des conséquences fâcheuses. Les joueurs qui ne sont pas utilisés en désavantage numérique «sèchent» longtemps sur le banc et ceux qui sont appelés à jouer à 4 contre 5 s’usent. Ça peut causer des blessures pour des gars comme Mike Matheson et David Savard, qui doivent sacrifier leur corps et bloquer des lancers pour empêcher l’adversaire de marquer.

Lorsque je dirigeais, je répétais souvent à mes joueurs qu’il y a des répercussions aux punitions inutiles et inacceptables, comme accrocher en zone offensive.

Il semble y avoir une bonne chimie et un bel esprit d’équipe à Montréal. Il ne faudrait pas que l’indiscipline gâche tout ça.

Dans un monde idéal, l’entraîneur pourrait sévir pour faire passer son message, que ce soit en enlevant des responsabilités, en coupant le temps de glace ou en clouant les coupables au banc. Tu ne peux pas laisser ça aller éternellement. À un moment donné, il faut faire des gestes. Les joueurs doivent se responsabiliser eux-mêmes, sinon le coach devra leur imposer des sanctions. L’une des seules choses que l’entraîneur peut contrôler, c’est le temps de glace de ses joueurs.

Dans les prochains matchs, je m’attends à ce que les Canadiens s’améliorent sur ce point et qu’ils soient davantage conscients de leur indiscipline. Mais en être conscient et fournir des efforts, ce sont deux choses. On veut voir des résultats.

Fleury ne fait pas son âge

L’indiscipline des Canadiens contre le Wild a aidé la cause de Marc-André Fleury, qui en était peut-être à sa dernière présence à Montréal. Si c’est le cas, c’était une conclusion parfaite.

En signant sa 545e victoire, il lui en reste seulement six autres pour rejoindre Patrick Roy (551) au deuxième rang de l’histoire. Ce serait tout un exploit. Je lui souhaite de tout cœur d’y parvenir.

Même s’il aura 39 ans le mois prochain, il ne fait vraiment pas son âge et n’a pas l’air d’un gardien en fin de carrière. Marc-André est tellement passionné que je ne serais pas surpris qu’il revienne la saison prochaine.

Je l’ai connu à un jeune âge. Presque 20 ans plus tard, il a encore le feu sacré et le sourire au visage. Je ne garde que de bons souvenirs de lui. C’est un gars apprécié et respecté de tout le monde à travers la ligue.

En 2003, le recruteur Gilles Meloche avait mis sa tête sur la bûche pour que les Penguins le repêchent avec le premier choix au total. Avec la glorieuse carrière de Fleury, il a eu du flair.

Dommage pour Dach

En terminant, quelques mots sur Kirby Dach. C’est vraiment dommage que sa saison soit déjà terminée. Il est en plein développement et je trouvais qu’il s’était amélioré. Après avoir été l’un des meilleurs joueurs au camp d’entraînement, il a disputé un excellent premier match à Toronto. Il jouait avec confiance et même avec arrogance. On sentait qu’il commençait à se dégêner.

Son historique de blessures est inquiétant pour un jeune joueur. J’espère que ça ne nuira pas à son développement. Et à celui du CH par la même occasion.