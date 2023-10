Un travailleur autonome a une cotisation d’impôt plus élevée que prévu et se retrouve en difficulté

Patrick est employé à temps partiel dans un magasin d’électronique et effectue aussi des contrats en informatique comme travailleur autonome. Des impôts plus élevés que prévu et des soldes encore dus aux autorités fiscales sont la goutte qui a fait déborder le vase.

Patrick a reçu un avis de cotisation de Revenu Québec lui réclamant une somme de 15 000$ en impôt, ce qui inclut un montant plus élevé que ce qu’il estimait pour 2022, mais aussi des soldes impayés pour les années fiscales de 2020 et 2021. Son comptable évalue que l’Agence du revenu du Canada (ARC) va également exiger 10 000$ supplémentaire. «Mon employeur prélève peu d’impôt à la source sur mon salaire, étant donné que je ne travaille pour lui que 20 heures par semaine. Pour mes contrats en soutien informatique, j’ai déclaré des revenus de 60 000$ en 2022. Mais certaines dépenses ont été refusées par Revenu Québec, et la cotisation a été beaucoup plus élevée que prévu», explique Patrick.

Il a aussi des soldes de 23 000$ sur ses cartes de crédit et son seul bien est une Mazda 5 d’une valeur de 8000$ entièrement payée, dont il a besoin pour se déplacer chez ses clients.

Une menace bien réelle

Incapable de verser la somme réclamée par Revenu Québec, Patrick les a contactés pour tenter de trouver une entente. L’agent lui a demandé un remboursement de 700$ par mois, ce qu’il est incapable de verser. «Mon problème est que mes revenus de travailleur autonome sont très irréguliers. J’ai aussi parfois de la difficulté à me faire payer par mes clients, et je suis donc incapable de prendre un tel engagement», se désole Patrick.

Résultat: les intérêts s’accumulent sur sa dette d’impôt et on le menace maintenant de saisir sa voiture et son salaire. Paniqué, il est allé consulter la firme de syndic autorisé en insolvabilité Jean Fortin et Associés, espérant trouver une solution.

Saisie des biens, des comptes et du salaire

D’entrée de jeu, Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité et président de Jean Fortin et Associés, s’est fait rassurant. «Les gens croient à tort que les dettes d’impôts ne peuvent pas être incluses dans une proposition de consommateur ou une faillite. À de rares exceptions près comme la fraude, il est pourtant possible de le faire pour les sommes dues aux autorités fiscales, tant au niveau de l’impôt des particuliers que des entreprises», précise-t-il.

Il ajoute toutefois qu’il faut se montrer proactif, car Revenu Québec et l’ARC ont tout pouvoir pour agir et procéder à une saisie de biens, des comptes en banque et du salaire, et ce, très rapidement. De plus, les pénalités et intérêts s’accumulent et font grimper la note.

Une porte de sortie

Dans un premier temps, le conseiller de Jean Fortin a informé Patrick qu’il a le droit de contester le nouvel avis de cotisation. Il devra toutefois consulter un comptable ou un juriste pour s’assurer d’avoir de bons arguments et le processus risque d’être long sans que le résultat soit assuré.

Étant donné qu’il n’existe aucun motif pour s’opposer à l’avis de cotisation ni d’en arriver à une entente raisonnable, la meilleure solution dans son cas est de déposer une proposition de consommateur à raison de 500$ pendant 60 mois, pour un total de 30 000$ sur les 48 000$ dus sur ses cartes de crédit et en impôt. Cela fait également passer ses paiements mensuels de 2000$ à 500$, un bon coup de pouce pour lui permettre de reprendre le contrôle de son budget. «Il devrait aussi en profiter pour instaurer de bonnes habitudes d’épargne, et économiser en prévision de ses impôts de l’an prochain. Il aurait aussi tout intérêt à évaluer avec son comptable quels seraient les acomptes provisionnels à verser l’an prochain pour éviter de se retrouver dans une telle situation à l’avenir», mentionne Pierre Fortin.

CONSEILS: