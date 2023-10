Violence dans les écoles: il y a urgence d’agir

Lorsqu’il a décidé de bannir le cellulaire des classes, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a invoqué «la priorité accordée à la réussite éducative des élèves ainsi qu’à leur bien-être, en favorisant un climat plus propice à l’enseignement et à l’apprentissage.»

On peut se demander s’il fait de l’aveuglement volontaire alors que, dans la même semaine, l’actualité rapportait divers cas d’agressions dans nos écoles: enseignante de 65 ans attaquée par une élève, gangs de délinquants qui intimident personnel et jeunes, etc.

Ce que l’on remarque, c’est que, l’an dernier, dans le cas de «Mme Chantal», M. Drainville est intervenu rapidement dans les médias pour indiquer qu’il est important, avec raison, de protéger les élèves. On serait en droit de s’attendre qu’il fasse de même avec le personnel scolaire. Il passe à côté d’une belle façon de souligner son importance et de le valoriser.

Élèves pénalisés

Pour un jeune, il lui est difficile d’apprendre dans un milieu où règne un climat violent. On ne parle pas seulement d’agressions physiques, mais aussi verbales: insultes racistes, commentaires homophobes... Pas besoin de données probantes (elles existent) pour comprendre qu’il s’agit d’une situation qui nuit aux apprentissages et qui peut même mener au décrochage voire au suicide.

Dans le cas du personnel scolaire, en cette ère de pénurie, cette violence se traduit par des absences, des congés de maladie, des retraites prématurées, un épuisement professionnel, des dépressions. Dans chaque cas, les élèves sont aussi pénalisés par ces absences ou un manque de service.

Les enseignants ne jouissent plus depuis longtemps d’un statut d’autorité qui les protégeait contre des comportements violents ou agressifs. De plus en plus, devant l’inaction de certains décideurs scolaires, on en voit qui exercent leur refus de travailler prévu par la Loi sur la santé et la sécurité du travail et qui se tournent vers la CNESST. On peut souhaiter que tous les syndicats du personnel scolaire incitent leurs membres à agir de la sorte.

Trop d’employés partent en arrêt de travail à leurs frais alors qu’il s’agit souvent de cas relevant d’un milieu de travail dangereux. C’est quand il voit augmenter ses primes de CNESST comme employeur ou que des inspecteurs débarquent dans son établissement qu’un patron se décide souvent à intervenir. On l’a vu récemment à l’école Saint-Lucien, à Saint-Jean-sur-Richelieu où deux classes ont été fermées jusqu’à ce que des mesures correctrices soient appliquées.

Plan d’action

De la même veine, il faut aussi ne plus hésiter à porter plainte à la police. Certains comportements des jeunes – et même de leurs parents – sont de nature criminelle. Pourquoi tolère-t-on dans nos écoles ce qui serait impensable dans un commerce ou même à l’Assemblée nationale?

Il est temps de mettre en place un plan d’action concertée de la part du ministère de l’Éducation et des centres de service scolaires. Si les jeunes agressifs ou violents ont besoin d’être accompagnés, le fait qu’ils évoluent dans un milieu éducatif doit cesser de servir d’excuse à l’inaction ou à l’indolence. Leur droit à l’éducation a des limites.

Finies les simples lettres d’excuse et les suspensions pour un jeune intimidateur. Les jeunes et le personnel victimes de cette violence ont eux aussi des droits : les premiers, à un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire, les deuxièmes, à un milieu de travail qui ne les rend pas malades.

Luc Papineau, Enseignant de français