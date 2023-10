CHARTRAND, Yvette

(née Charbonneau)



À Terrebonne, le 16 octobre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Yvette Chartrand (née Charbonneau), épouse de feu M. Jules Chartrand.Elle laisse dans le deuil ses enfants Monique (Robert), Robert (Marlène), Jacques (Krystyna), Marianne (Sylvain), ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le lundi 23 octobre 2023 à 11h en l'église Saint-Noël Chabanel située au 8560, rue de l'Église à Laval. La famille sera présente dès 10h pour recevoir les condoléances.L'inhumation aura lieu après les funérailles au cimetière Saint-François-de-Sales situé au 7070, boul. des Mille-Îles à Laval.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Laval.www.salonsfunerairesguay.com