30 M$ de déficit prévu en 2024 pour le RTC : La Ville de Québec a demandé une taxe sur l’immatriculation

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) prévoit un déficit de 30 M$ pour l’année 2024. La Ville de Québec a déjà fait la demande au gouvernement du Québec d’ajouter une taxe sur l’immatriculation pour financer les activités de la société de transport.

L’idée d’une taxe locale avait été évoquée par le maire Bruno Marchand et le vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec, Pierre-Luc Lachance, au cours de la dernière année. Ce dernier avait affirmé que le projet était « à l’étude », en janvier 2023.

En marge du Forum de la Politique de mobilité durable vendredi, la présidente du RTC, Maude Mercier Larouche, a confirmé qu’une demande avait été déposée au gouvernement.

« À Québec, il y a des pouvoirs fiscaux à aller chercher pour des revenus supplémentaires et je pense notamment à la taxe sur l’immatriculation. C’est des demandes qui ont été déposées et on espère que ça va cheminer », fait-elle valoir.

Alors que le gouvernement du Québec devrait éponger 20% du déficit de 2,5 G$ des sociétés de transport québécoises d’ici 2028, celles-ci devront faire preuve de créativité pour trouver les fonds nécessaires à leur fonctionnement, d’après l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ).

« Va falloir que les solutions viennent de toutes les parties, le gouvernement du Québec, les sociétés de transport et même l’Union des municipalités du Québec. [Il faut] réduire la contribution des municipalités et s’assurer d’un financement constant pour ne pas avoir ce même rendez-vous tous les ans », explique son directeur général, Marc Denault.

