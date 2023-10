5 adresses gourmandes où aller regarder un événement sportif

Maintenant que les saisons de football et de hockey battent leur plein, il est temps de mettre à jour votre carnet d’adresses où encourager votre équipe favorite.

Voici quelques suggestions de restaurants où bon boire, bonne nourriture et ambiance festive forment le trio parfait pour une soirée sportive gagnante!

Pub Saint-Pierre

Photo fournie par Pub Saint-Pierre

Du rugby jusqu’au hockey, en passant par le soccer et tout autre événement sportif international, le Pub Saint-Pierre satisfait les amateurs de sports avec une grande sélection de bières en fût et de plats d’inspiration internationale. Que l’événement soit le midi, en après-midi ou en soirée, le pub sera ouvert avec un menu de circonstance. On peut bruncher 6 jours sur 7 avec des œufs bénédictines, des dumplings, un bol de riz asiatique ou un burger, venir casser la croûte en après-midi avec un mac’n’cheese, des frites ou un pad thaï, ou y passer la soirée complète en naviguant à travers des plats qui font voyager (huîtres Tom Yum, soupe laksa, cari d’aubergines), ou des classiques (gnocchis, salade César, bavette, tartare).

Bier Markt

Photo fournie par Bier Markt

Avec une carte des bières répertoriant plus d’une centaine de sélections locales et internationales – parfaite pour accompagner un bretzel servi avec moutarde ou sauce fromagée, schnitzel, fish’n’chips ou poutine –, le Bier Markt est un endroit de choix où regarder un match de votre équipe favorite. L’ambiance de style «Oktoberfest» fait vibrer le restaurant à l’année, et la nourriture est toujours d’appoint pour passer une belle soirée.

Maître Edgar

Photo fournie par Maître Edgar

Le resto-pub Maître Edgar, situé au centre-ville de l’Assomption depuis 2017, propose une cuisine locale avec une inspiration belge, ainsi qu’une grande sélection de bières de microbrasseries québécoises et belges. La chaleureuse ambiance feutrée prend des airs légèrement plus animés lors d’événements sportifs comme les matchs des Canadiens, mais aussi de football, de baseball et de soccer. C’est l’endroit idéal pour les amateurs de sports qui ont un souci de la qualité des plats présentés, puisqu’on y mange très bien.

Blaxton

Photo fournie par Blaxton

À Québec et à Lévis, les sportifs de salon se donnent rendez-vous face aux écrans géants du Blaxton pour visionner un match de hockey ou une partie de football. D’une inspiration à mi-chemin entre un pub anglais et une brasserie, cela fait maintenant 10 ans que ce Pub&Grill se donne comme mission d’être un endroit rassembleur pour petits et grands, avec un menu appelant le partage (et la gourmandise) dans une ambiance décontractée... Qui tire parfois du côté festif lorsque les Canadiens sont à l’écran !

Double’s Late Night

photo le cuisinomane

On se rend dans l’antre du Double’s Late Night pour vivre à fond notre événement sportif favori, tout en se délectant d’un des meilleurs smash burgers en ville, en sirotant son cocktail préféré ou une bière et en occupant la table de billard pendant les pauses. Tous les dimanches dès midi, la saison de football est célébrée avec un menu spécial conçu par le chef Danny Smiles et son équipe, comprenant notamment un poulet frit Buffalo et des nachos. Il ne faut toutefois pas se fermer les yeux sur le reste du menu, absolument divin!

5171 av. du Parc, Montréal

►Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.