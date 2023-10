5 excellents vins portugais qui feront plaisir à votre portefeuille

Le Portugal est l’un des pays qui recèlent le plus de pépites originales, authentiques et abordables. Des vins blancs et rouges parfaits pour vos partys d’huîtres et vos braisés d’automne.

Plusieurs études universitaires se sont intéressées aux fluctuations de la consommation d’alcool en temps de crise économique. Toutes ne s’entendent pas sur le volume, plusieurs l’évaluant à la baisse, d’autres à la hausse. La plupart des études récentes suggèrent toutefois une diminution du prix investi, peu importe le type d’alcool. En gros, la bouteille de vin est toujours présente sur la table, mais peut-être pas tous les soirs et elle est presque assurément moins chère.

Si j’ai souvent des réserves face au discours voulant qu’il soit inutile de payer plus cher pour une bouteille de vin, j’en ai tout autant contre le snobisme et les buveurs d’étiquettes. Les pépites qui procurent du plaisir à petit prix sont rares, mais elles existent. Et le Portugal est l’un des pays qui en recèlent le plus. Tout ça, sans sacrifier l’authenticité d’un savoir-faire ancestral et l’originalité des cépages locaux. Vous trouverez dans les vins blancs frais et pimpants du Vinho Verde et dans les rouges solaires du Douro des compagnons parfaits pour vos partys d’huîtres et vos braisés d’automne. Saúde ! Santé !

Anselmo Mendes, Muros Antigos - Loureiro 2021, Vinho Verde

Portugal 12 % | ★★★ | $1/2 | 16,40 $

Code SAQ : 12455088

Le cépage loureiro est à son meilleur dans la sous-région de Lima, son lieu d’origine, qui s’étend d’est en ouest dans la partie nord du Vinho Verde. Celui d’Anselmo Mendez provient de parcelles orientées plein sud, mais bercées par les vents frais venus de la côte Atlantique. Le vin est délicatement parfumé, à peine perlant et doté d’une tenue plutôt étonnante en 2021. Jolie finale aux parfums de fleurs blanches, de laurier et de cédrat. Sortez les huîtres salines et régalez-vous !

A&D Wines, Arinto 2022, Monólogo Santa Teresa, Vinho Verde

Portugal 13 % - BIO | ★★★1/2 | $$ | 19,65 $

Code SAQ : 14296666

Dialina et Alexandre Gomes cultivent leurs vignes en bio dans le secteur de Baião, tout au sud de la région bucolique du Vinho Verde. Leurs vins blancs forts en caractère sont tout le contraire du petit vinho verde pétillant. Ce vin de la gamme Monólogo est plus structuré que la moyenne régionale, mais demeure rafraîchissant, porté par l’acidité croquante de l’arinto, le cépage. Un blanc sérieux qui me séduit toujours par ses parfums de zeste de citron, sa fine amertume et sa finale saline. Un must avec une salade tiède de kale, poire, choux de Bruxelles et halloumi rôtis.

Duorum, Tons 2020, Douro

Portugal 13,5 % | ★★★1/2 | $1/2 | 15,30 $

Code SAQ : 12759840

João Portugal Ramos et de José Soares Franco, deux des meilleurs œnologues portugais de leur génération, se sont unis pour créer Duorum. Leurs rouges ont une signature suave et élégante. Leur Tons ne voit pas la couleur de la barrique et procure beaucoup de plaisir dès maintenant. Le 2020 est assez charnu et regorge de saveurs de fruits noirs mûrs, de cacao et de violette. Une expression gourmande et irrésistible des cépages touriga franca, touriga nacional et tinta roriz. Servir autour de 15-16 °C et boire jeune, avec une viande braisée.

Vale do Bomfim, Douro 2020

Portugal 14 % | ★★★ | $1/2 | 16,10 $

Code SAQ : 10838982

Cette ancienne maison fondée en 1798 dans la vallée du Douro est menée depuis plus d’un siècle par la famille Symington, qui a bâti sa réputation avec des portos vintage sublimes. Les vignes des Quinta do Bomfim et Senhora da Ribeira donnent aussi un très bon vin de table. Un assemblage de touriga franca (60 %), de touriga nacional et d’autres cépages locaux issus de vieilles parcelles de vignes. Le 2020 étonne par sa tenue en bouche et sa matière généreuse, limite capiteuse, est encadrée de tanins juste assez fermes. Si vous avez prévu des grillades ou une pièce de viande saignante ce week-end, vous trouverez là bien assez de corps.

Quinta do Crasto, Flor de Crasto, Douro 2021

Portugal 13 % | ★★★ | $1/2 | 15,40 $

Code SAQ : 10838579

Le domaine de la famille Roquette fait partie des adresses réputées du Douro et on comprend vite pourquoi en goûtant le « petit vin » de la maison, particulièrement frais en 2021. Le nez évoque l’anis, le cassis et les épices, tandis qu’un grain tanique compact ajoute à son profil vigoureux et tonique. À 15 $ et des poussières, on se régale et on fait le plein d’exotisme pour pas cher. Très bon achat !

