LEFEBVRE, Denise



À l'Hôpital du Sacré-Coeur, le 27 septembre 2023, est décédée Denise Lefebvre, épouse de feu Jacques Taillefer et maman aimée de Myriam (Rock), Bertrand (Anne), Véronique (Michel), Judith, Patrick (Natalie) et, grand-maman adorée de Thomas, Yann, Sven, Rohmane (papa Daniel), Anaïs, Juliette, Félix, Léo et Félix, et fière arrière-grand-maman de Samie, Rose et Milana.Elle laisse aussi dans le deuil sa soeur Nicole ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 octobre 2023, de 10h30 à 13h30 au Mausolée Saint-Martin édifice à l'arrière du complexe Les Espaces Memoria, 2159 boul. St-Martin Est, Laval, Qc, H7E 4X6.Une cérémonie commémorative suivra le dimanche 29 octobre à 13h30.Au lieu de fleurs, des dons à la Mission du docteur Pierre Marsolais seraient grandement appréciés.Le docteur Marsolais a joué un grand rôle dans la vie de notre mère un certain jour de grande épreuve.