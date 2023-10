Britney Spears confie que l'Adderall était sa «drogue de prédilection»

Britney Spears s'est confiée sur sa fameuse période de fêtes dans ses mémoires à paraître, The Woman in Me (La Femme en moi), révélant que sa « drogue de prédilection » à l'époque était l'Adderall.

• À lire aussi: «The Woman in Me»: ce qu’on sait des mémoires de Britney Spears

• À lire aussi: Britney Spears raconte pourquoi elle s'est rasé le crâne

• À lire aussi: Britney Spears dévoile qu’elle a vécu un avortement lorsqu’elle était en couple avec Justin Timberlake

L'icône de la pop a abordé la période où elle sortait beaucoup, notamment avec Paris Hilton et Lindsay Lohan, au milieu des années 2000. Dans ses mémoires, Britney Spears, 41 ans, souligne qu'elle n'a jamais été intéressée par les drogues dures et qu'elle n'a « jamais eu de problème d'alcool », contrairement à ce qui était relayé ou sous-entendu dans les médias de l'époque.

L'interprète de Circus a avoué cependant qu'elle prenait des médicaments contre les troubles de l'attention qui la faisaient « planer », et a ajouté : « Ce qui me plaisait surtout, c'est que cela me permettait de me sentir moins déprimée pendant quelques heures ».

Cette période de sorties intenses, après la naissance de ses deux enfants en 2005 et 2006, s'est terminée en 2007, lorsque Britney Spears s'est rasé le crâne devant les caméras du monde entier. Peu après, elle était placée sous tutelle, son père devenant son tuteur légal en 2008. « Avec mon crâne rasé, tout le monde avait peur de moi, même ma mère », écrit-elle. « Pendant ces semaines sans mes enfants, j'ai perdu pied, encore et encore. Je ne savais même pas comment prendre soin de moi. »

Une période extrêmement difficile qu'elle explique. « Je suis prête à admettre qu'avec la grave dépression post-partum que je traversais, l'abandon de mon mari, la torture d'être séparée de mes deux bébés, la mort de ma tante adorée, Sandra, et la pression constante des paparazzis, j'ai commencé à penser d'une certaine manière comme une enfant terrible. »

La Femme en moi sortira le 24 octobre en France.