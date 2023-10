Christine Sinclair accrochera ses crampons à la fin de l’année

L’attaquante Christine Sinclair ne sera pas de l’équipe féminine canadienne de soccer pour les Jeux olympiques de Paris l’été prochain.

Jeudi, la femme de 40 ans a annoncé qu’elle prendra sa retraite internationale à la fin de l’année. Elle a publié une vidéo sur son compte Instagram. Dans celle-ci, on peut notamment y voir une paire de chaussures accrochées autour de la barre transversale d’un but.

La meilleure buteuse de l’histoire du soccer féminin devrait disputer des matchs dans le maillot rouge et blanc à Montréal le 28 octobre et à Halifax le 31 octobre, lors de duels contre le Brésil. Elle pourrait aussi être de la formation pour deux rencontres tenues entre le 27 novembre et le 6 décembre. Il semblerait que ces affrontements seront présentés à Vancouver, pas très loin d’où la légende vivante du soccer est née.

En carrière avec la formation de l’unifolié, Sinclair a inscrit 190 buts en 327 sorties. Elle a notamment fait partie de la formation qui a remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo (2021) et de celles qui ont remporté des médailles de bronze à ceux de Londres (2012) et de Rio (2016).

Sinclair a été élue 14 fois à titre de joueuse canadienne de l’année et a été en lice six fois pour le titre de joueuse de l’année dans la FIFA.