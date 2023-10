Face au risque terroriste, les militaires font maintenant partie du paysage à Paris

Fusil en bandoulière, des soldats patrouillent à Paris mais les passants ne leur prêtent guère attention: déployés dans le cadre d'une mission antiterroriste, ces militaires font partie du paysage dans un pays frappé par plusieurs vagues d'attentats et passé récemment en état d'alerte maximal.

L'assassinat jihadiste la semaine dernière d'un professeur dans le nord de la France a conduit les autorités à renforcer considérablement leur déploiement.

Jusqu'à 7 000 d'entre eux sont désormais mobilisables dans les rues françaises dans le cadre de la mission Sentinelle, lancée en 2015 après les attentats jihadistes contre le magazine satirique Charlie Hebdo et une épicerie casher.

Ce jeudi, ils sont six à patrouiller dans le quartier parisien des Grands magasins, tout près des Galeries Lafayette. La foule est dense et les soldats sont disposés en cercle à la sortie d'une bouche de métro pour disposer d'une vue à 360°.

«On regarde tout ce qui nous semble anormal, un regroupement, un petit mouvement de foule, des cris...», détaille le sergent Julien, 22 ans, dépêché en urgence depuis sa garnison du nord du pays où il perfectionnait sa maîtrise des chars. Pour raisons de sécurité, il ne s'identifie que par son prénom.

Dans ce quartier très animé de la capitale, les passants ne prêtent guère attention à ces militaires lourdement équipés, dont les mains ne quittent jamais leur fusil. «Les touristes sont parfois étonnés de voir des militaires dans les rues, mais les Parisiens, eux, sont habitués», observe le soldat Quentin.

C'est en 1995, après une vague d'attentats à Paris attribués au groupe islamique armé (GIA) algérien, que les militaires font leur apparition dans la capitale dans le cadre d'un dispositif nommé Vigipirate. Leur présence est nettement montée en puissance depuis les attentats de janvier et novembre 2015.

Interrogations

Notre «état d'esprit, c'est d'être en mesure (...) d'assurer la protection des Français, de dissuader», témoigne le lieutenant Adrien, 35 ans, qui a déjà participé à près de 10 missions Sentinelle et compte plusieurs opérations extérieures à son actif, notamment au Mali.

Cette nouvelle mission assignée à l'armée soulève toutefois des interrogations.

Cela a «marqué un changement de paradigme pour l’armée de terre qui se trouve chargée d’une mission pérenne de sécurité intérieure qui n’est pas stricto sensu de nature militaire», observe Bénédicte Chéron, historienne spécialiste des questions de défense et maître de conférences à l'Institut catholique de Paris. «Cela crée une forme d’ambivalence et un risque de malentendu.»

Le pouvoir politique a parfois alimenté la confusion. En mars 2019, en pleine mobilisation du mouvement protestataire des «gilets jaunes», le porte-parole du gouvernement avait fait débat en annonçant le déploiement de militaires de la mission Sentinelle autour de bâtiments publics.

Les missions des policiers et gendarmes diffèrent pourtant radicalement de celles de l'armée.

Dans les rues, «il y a un risque que les militaires se trouvent confrontés à des situations ne relevant pas du terrorisme et qui ont davantage trait au maintien de l’ordre, (...) sans que cela ne corresponde à leur fonction première qui est le combat», analyse Mme Chéron.

Le lieutenant Adrien assure toutefois que les rôles de chacun sont clairs sur le territoire français, qu'il assimile à un «milieu de basse intensité» : les militaires de Sentinelle ne sont pas là pour se substituer aux forces de sécurité intérieure mais pour venir en soutien à leur action.

«Il y a quelque chose qui s'appelle l'appréhension citoyenne, on peut voir quelque chose qui se passe sous nos yeux et concourir, aider les forces de sécurité intérieure dans cet événement-là qui peut ne pas forcément être un attentat terroriste. Donc, on est là et on participe à la sécurité de Paris et des Français», assure-t-il.

Le cœur de leur mission reste toutefois, par leur présence, de «dissuader» et «rassurer la population». Et malgré la multiplication des patrouilles, «il ne faut pas tomber dans le piège de la routine», affirme le soldat Quentin.

Pour Mme Chéron, un autre risque existe en effet : que l'«accoutumance» de la société à la présence des militaires n'«affaiblisse» leur effet dissuasif. Aussi difficile à évaluer soit-il.