Football Rouge et Or: l'offensive tarde à produire au rythme souhaité, mais la confiance des entraîneurs demeure intacte

Ce n’est pas le boulot qui manquait à Justin Éthier et ses adjoints après la performance de l’unité offensive du Rouge et Or qui n’a récolté que 146 verges, samedi dernier à Montréal.

• À lire aussi: Football Rouge et Or: le porteur de ballon Kalenga Muganda disputera son premier match de la saison

«Montréal nous a dominés et nous avons plein de choses à améliorer, a résumé le coordonnateur offensif du Rouge et Or. Rien ne marchait, Montréal a une excellente défensive et ils ont joué vite.»

Arnaud Desjardins tardait à prendre ses décisions à certaines occasions; les receveurs n’arrivaient pas à se libérer; les porteurs de ballon peinaient; et la ligne offensive n’arrivait pas à contrôler le front défensif des Bleus même quand ils envoyaient seulement trois joueurs en pression.

«C’est l’ensemble qui ne marchait pas, a expliqué Éthier. Nous avons le personnel pour bien courir, bien protéger et connaître du succès par la passe, mais rien ne fonctionnait. Arnaud a été obligé de courir beaucoup trop souvent. Les Carabins lui ont enlevé sa première option.»

L’attaque terrestre connaît une saison difficile. «Le jeu au sol fait partie de la solution, a reconnu Éthier. Ce n’est pas l’idéal d’abandonner le jeu au sol aussi tôt dans le match comme ce fut le cas à Montréal en raison de l’écart au pointage, mais ce n’est pas un aspect qu’on néglige. On souhaite avoir un impact au sol à chaque match, mais on ne peut pas courir en deuxième essai et long.»

L’absence du centre arrière Étienne Amyot et du porteur Kalenga Muganda qui ont disputé une partie à eux deux n’aide pas la cause du Rouge et Or. «Nous avons un bon groupe de porteurs. Comme centre arrière, Alexis Forest fait bien et comprend bien ce qu’on fait même s’il n’a pas le physique d'un centre arrière. Il est capable d’être physique.»

Glen Constantin aimerait lui aussi que l’offensive démontre plus de constance. «L’offensive tarde à prendre son rythme depuis le début de la saison, a souligné l’entraîneur-chef du Rouge et Or. Ça va être important d’arriver en éliminatoires avec une offensive plus rodée. Tant du côté des joueurs que des entraîneurs, ce n’est pas les efforts qui manquent.»

Tout un savon

Après l’entraînement de mercredi, les joueurs de l’unité offensive ont eu droit à tout un savon d’Éthier qui assure que la prestation à l'entraînement n'expliquait pas sa montée de lait. «Les gars ont eu un bon entraînement, mais il y a des choses à l’interne dont je n’étais pas satisfait, a-t-il raconté. J’ai ma façon de le dire et de m’exprimer parce que je veux m’assurer que le message soit bien compris. Les joueurs ont une bonne attitude.»

Tout comme Constantin, Éthier a bien aimé que des joueurs se lèvent pour tenir une rencontre, mardi, où les entraîneurs n’étaient pas invités. «Ça démontre du leadership et je suis content de leur décision. Tous veulent s’améliorer.»