Épreuve ministérielle d’écriture: les élèves remontent la pente après la dégringolade

Après une dégringolade en français écrit l’an dernier, les élèves de cinquième secondaire remontent tranquillement la pente: le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture de juin 2023 est en hausse, sans toutefois être aussi élevé qu’avant la pandémie.

En juin dernier, 74,8% des élèves de cinquième secondaire ont obtenu la note de passage à l’examen ministériel d’écriture, alors que cette proportion n’était que de 69,8% en juin 2022, après deux années de pandémie.

Les retards scolaires engendrés par les aléas de la crise sanitaire ne semblent toutefois pas être complètement relégués aux oubliettes puisque ce taux de réussite demeure moins élevé qu’avant la pandémie, alors qu’il se situait à plus de 78% (voir encadré plus bas).

L’an dernier, plusieurs experts et intervenants s’étaient inquiétés du taux de réussite anormalement bas à l’épreuve ministérielle d’écriture, ce qui a poussé le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, à annoncer un plan d’action pour améliorer l’enseignement du français à l’école, donc les grandes orientations ont été présentées en juin.

En hausse dans d’autres matières

Les résultats aux épreuves ministérielles de la fin du secondaire sont par ailleurs en forte hausse en sciences, dans les deux cours offerts.

En mathématique, où trois cours différents sont offerts, le portrait est toutefois plus mitigé.

Le taux de réussite des élèves inscrits en mathématique séquence «sciences naturelles» se situe à 91,5%, un chiffre qui est même plus élevé qu’avant la pandémie.

Celui du cours de mathématique séquence «technico-science» est en légère baisse par rapport à l’an dernier, mais toujours plus élevé qu’en 2019.

Les élèves inscrits en mathématique séquence «culture, société et technique» sont toutefois plus nombreux à avoir échoué que l’an dernier. Le taux de réussite se situe à 70,7%, comparativement à 73,4%, ce qui est même plus bas qu’avant la crise sanitaire.

Taux de réussite en français écrit en cinquième secondaire*

2018: 78,1%

2019: 78,9%

2022: 69,8%

2023: 74,8%

*Les épreuves ministérielles de juin 2020 et juin 2021 ont été annulées en raison de la pandémie.

Source: ministère de l'Éducation