Garde côtière canadienne: une entreprise québécoise obtient la construction d’un premier navire hybride

L’entreprise québécoise de chantier naval Forillon de Gaspé a obtenu un contrat d’une valeur de 55,5 millions $ pour la construction du premier navire hybride semi-hauturier de recherche halieutique (NSHRH) de la Garde côtière canadienne.

La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Diane Lebouthillier, était à Gaspé vendredi pour annoncer la nouvelle.

Le futur navire hybride fonctionnera au diesel et à l’électrique, avec un système de stockage d’énergie par batterie, conçu pour réduire la consommation de combustibles fossiles, a-t-on appris, par voie de communiqué. Il devrait rejoindre la flotte canadienne en 2027.

L’octroi du contrat s’est réalisé dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale et permettra de créer et maintenir jusqu’à 90 emplois hautement spécialisés et bien rémunérés en région, a rappelé la ministre.

Le nouveau navire aidera à recueillir les données et l’information nécessaires aidant à orienter la prise de décisions en matière de pêches durables et d’écosystèmes en bonne santé dans la région du fleuve Saint-Laurent et du golfe, est-il également précisé.

«L’annonce d’aujourd’hui constitue un jalon majeur pour l’histoire maritime de la Gaspésie. La construction de ce navire permettra non seulement de créer et maintenir des emplois hautement qualifiés et bien rémunérés, mais stimulera directement et indirectement l’économie de toute la région», a déclaré la ministre.

«Grâce à la construction du NSHRH, nous sommes à l’avant-garde de la prochaine génération de navires propres, et fournissons de l’équipement de pointe à notre personnel qui travaille sans relâche pour fournir des services essentiels au nom de tous les Canadiens», a ajouté Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne.