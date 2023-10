Guerre Hamas-Israël: des comptes «vérifiés» sur X grands propagateurs de désinformation

Les utilisateurs «vérifiés» sur X (anciennement Twitter) – qui ont donc payé pour obtenir la coche bleue – seraient à l’origine de 74 % des contenus de désinformation sur la plateforme, selon un récent rapport.

C’est ce qu’a constaté la société d’analyse de l’information NewsGuard après avoir examiné les contenus au sujet de la guerre entre le Hamas et Israël partagés sur X du 7 au 14 octobre dernier, soit lors de la première semaine de conflit.

Ainsi, sur les 250 publications les plus engagées et qui faisaient la promotion d’un des principaux récits non fondés sur la guerre, 74 % de ces messages avaient été publiés par des comptes vérifiés par la plateforme d’Elon Musk.

Au total, les messages sur ces fausses informations ont reçu 1 349 979 engagements – que ce soit un «j’aime», un partage de publication, un commentaire ou un signet – et ont été vus plus de 100 millions de fois en une semaine.

Par ailleurs, seulement 79 de ces 250 publications ont été signalées par la plateforme avec une note de la communauté, ce qui représente 32 % de ce contenu de désinformation.

Ces faux récits ont aussi été propagés sur d’autres médias sociaux comme Facebook, Instagram ou encore TikTok, mais sont souvent devenus viraux sur X avant d’être partagés ailleurs, a remarqué NewsGuard.

Rappelons que le système de vérification de X avait été remanié en mars dernier, permettant aux utilisateurs d’obtenir la coche bleue pour 8 $ par mois. Cela signifie donc que leurs contenus sont plus partagés et obtiennent plus de visibilité que les autres.