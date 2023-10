Gwen Stefani reçoit son étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Gwen Stefani a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Jeudi, la chanteuse de 54 ans a été reconnue pour sa carrière musicale par la Chambre de commerce de Hollywood. « Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé que cette fille du comté d'Orange aurait une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, a-t-elle déclaré à la foule. Cela n'a tout simplement aucun sens pour moi. »

La star américaine était accompagnée de son mari, Blake Shelton, 47 ans, et de ses trois fils, Kingston, 17 ans, Zuma, 15 ans, et Apollo, neuf ans.

Au cours de son discours, elle a rendu hommage au directeur musical Jimmy Iovine, qui était présent aux côtés de l'icône de la country, Reba McEntire. La chanteuse de No Doubt a évoqué sa première rencontre avec le producteur lors d'un événement pour jeunes talents, au cours duquel il avait prédit qu'elle deviendrait une grande star. « Tu as dit : "Dans six ans, tu seras une star." Et j'ai répondu : "Six ans, c'est juste bizarre ! Par exemple : Dans six ans, je serai enceinte de mon cinquième enfant. Je ne ferai plus de musique". Six ans après, Don't Speak était numéro un mondial et il avait raison ! »

En plus de lui avoir offert son étoile, le président-directeur général de la Chambre de commerce de Hollywood, Steven Nissen, a annoncé que le jeudi 19 octobre serait désormais officiellement connu comme la Journée Gwen Stefani.