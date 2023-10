Halloween: les costumes de «Barbie» et de superhéros de Marvel sont interdits pour les acteurs en grève à Hollywood

Les costumes de Barbie et de superhéros de Marvel ne seront pas populaires auprès des stars hollywoodiennes à l'Halloween cette année. Alors que la grève entre dans son 100e jour, le syndicat des acteurs américains a demandé à ses 160 000 membres d'éviter les déguisements inspirés de personnages de films ou séries produites par les grands studios.

Dans un communiqué émis jeudi soir, la SAG-AFTRA (le syndicat des acteurs américains) a en effet rappelé aux acteurs et actrices en grève l'importance de rester solidaires à l’Halloween en leur interdisant de publier sur les réseaux sociaux des photos d’eux dans des costumes de personnages faisant la promotion de productions de grands studios hollywoodiens – auxquels ils sont opposés dans ce conflit.

«Choisissez plutôt des costumes inspirés de personnages génériques (fantômes, zombies, araignées)», a écrit le syndicat dans le message adressé à ses membres.

«Utilisons notre pouvoir collectif pour envoyer le message fort et clair à nos employeurs que nous ne ferons pas la promotion de leurs productions sans un contrat équitable», a-t-il ajouté.

De Harley Quinn aux superhéros de Marvel et DC Comics en passant par les personnages de Squid Game, Stranger Things et Hocus Pocus, les costumes les plus populaire des dernières années pour l’Halloween sont tous liés à de grandes productions hollywoodiennes.

C’est aussi le cas de Barbie, Oppenheimer et Mercredi Addams qui inspireront fort probablement beaucoup de déguisements cette année.

Les vedettes hollywoodiennes devront donc faire preuve de beaucoup d’imagination pour concocter leurs costumes cette année.

Sur le réseau social X (anciennement Twitter), l’acteur canadien Ryan Reynolds a réagi avec humour à la recommandation de son syndicat.

« J’ai hâte de hurler à ma fille de 8 ans «briseuse de grève» toute la nuit. Elle n’est pas membre de notre syndicat, mais il faut qu’elle apprenne », a-t-il écrit à la blague.

Depuis quelques années, c’est devenue une tradition de voir les vedettes hollywoodiennes partager sur les réseaux sociaux des photos les mettant en scène dans leurs costumes d’Halloween. Parions qu’elles seront plus discrètes cette année...