Honda Civic à gagner: un influenceur et ex-candidat d'OD épinglé par les autorités

La Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJ) a rappelé à l’ordre un ancien candidat d’Occupation Double ayant lancé un concours qui serait non conforme et dont le prix était sa Honda Civic.

«Mon agent m’a avisé de la situation, mais je suis présentement en Asie donc je n’ai pas eu le temps de prendre connaissance de tout cela», confie Michael Fortin, dans un courriel adressé au Journal.

Le Québécois de 23 ans, représenté par l’agence Dulcedo, s’est fait connaître en septembre 2022 pour sa participation à l'émission Occupation Double Martinique. Le mois dernier, il a annoncé à ses 35 000 abonnés sur Instagram et 70 000 autres sur TikTok qu’il faisait tirer sa Honda Civic.

«Le concours pour gagner mon char a lieu en ce moment. Donc, ne rate pas ta chance de t’inscrire. C’est 100% gratuit et ça prend 30 secondes», mentionne dans une de ses vidéos l’influenceur, pour faire mousser sa popularité sur le web.

Publication supprimée

M. Fortin a investi près de 10 000$ pour refaire une beauté à sa voiture noire des années 2000 avant de la donner. Il a notamment changé des pièces d’auto sur celle-ci et amélioré la carrosserie, raconte-t-il dans une vidéo vue près de 450 000 fois sur TikTok.

«Premièrement, il fallait la nettoyer parce que ça n’avait pas de bon sens, explique le Québécois dans une autre séquence. Il y avait de la bouffe partout, des détritus et les bancs étaient entachés de sauce brune du [restaurant] Saint-Hubert parce que j’étais livreur avant.»

Les règles de son concours sur Instagram étaient simples : s’abonner à son réseau social et celui de son entreprise Hometa, aimer la publication du tirage, commenter cette dernière en identifiant des amis et partager le tout en «story».

Notons que la publication de l’ancien candidat d’OD a été en partie supprimée après les questions soulevées par Le Journal. Toutes les règles de son tirage ont désormais disparu.

Pas conforme

Contactée à ce sujet, la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJ) confirme avoir envoyé une lettre à Michael Fortin au sujet de son tirage viral.

«Nous avons informé l'organisateur du concours qu'il devait le déclarer à la RACJ conformément à la législation actuelle», soutient la porte-parole de la Régie, Me Joyce Tremblay.

L’avocate précise que tous les concours commerciaux dont la valeur est plus de 100 $, même sur les réseaux sociaux, viennent avec l’obligation de payer des droits à la Régie. Ce montant s'élève à 10 % de la valeur d’un prix offert à des participants du Québec exclusivement, selon la loi.

«Il n’y a rien dans nos registres qui démontrent que ce concours a été déclaré», assure Me Tremblay.

Dans un autre courriel, Michael Fortin confie à notre représentant avoir été très malade dernièrement durant un voyage à Bali. «Mon but n’est pas d’être non conforme et donc je vais regarder cela dans de plus brefs délais», conclut-il, sans donner plus de détails.