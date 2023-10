L’auteur-compositeur-interprète québécois Étienne Drapeau a participé à de nombreuses missions humanitaires en Éthiopie, au Maroc et en République dominicaine. Vivre, aimer, souffrir, et recommencer, c’est le titre de son deuxième livre qui nous permet d’apprendre à affronter les défis de la vie qui sont devant nous. Son prochain défi : sa tournée de spectacles 20 ans de carrière qui s’amorce en février 2024.

Tu as marqué un but avec le Canadien !

Lentement, mon cher Rodger, commençons avec le début de mon aventure. En 1994, j’ai été le premier choix du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec par les Mooseheads de Halifax. Lorsque Clément Jodoin m’a sélectionné, ce fut une journée inoubliable. Je suivais les traces de mes idoles Mario Lemieux et Vincent Damphousse.

Ton but avec le Canadien !!!!!

Deux ans plus tard, en 1996, j’ai été sélectionné par le Canadien au 4e tour, le 99e au total. J’ai connu tellement un excellent camp d’entraînement que l’entraîneur du Canadien, Mario Tremblay, m’a dit qu’il était impressionné par mon talent et mon éthique de travail. Cependant, je devais retourner avec ma formation junior pour améliorer mon jeu.

Tu portes le chandail du Canadien et tu marques un but.

Porter le chandail du Canadien, c’était un moment plein d’émotion et de fierté. Lors d’un match présaison, j’ai marqué un but contre les Rangers de New York. Pour certains, il s’agit d’un match présaison, mais pas pour moi, c’est un moment inoubliable, car j’ai marqué un but avec le Canadien.

Tu es natif de Québec dans le quartier Saint-Sauveur.

Mon père, Jean-Pierre, qui est aussi mon gérant, est un scientifique en environnement, cependant, il a terminé sa carrière à l’Assemblée nationale à l’institution des lois du Québec. Tandis que ma mère, Claire, nous a inculqué l’importance de la relation humaine avec les autres.

Ton frère est ton meilleur ami.

Mon frère, Jeff, est mon meilleur ami et mon fan numéro un au hockey. Il se promenait dans les arénas avec sa trompette pour déranger les partisans adverses, même Michel Therrien qui était entraîneur à Granby.

Tu jouais de la musique classique au piano.

De l’âge de 5 ans jusqu’à 15 ans, j’ai joué de la musique classique au piano. Nous demeurions au deuxième étage. Un fait assez inusité et drôle est que nous avons été obligés de défaire la fenêtre afin de permettre au piano de se retrouver chez nous.

Tu aimais aussi la poésie.

Nous avons une immense bibliothèque de livres à la maison. J’aimais lire la poésie de mon auteur favori Apollinaire.

Tu pratiquais le sport et le piano.

Le piano dans le sous-sol de l’église avec ma professeure, sœur Berthe Gagnon, et les sports avec mes amis. Très peu d’entre eux savaient que je jouais du piano. Je ne désirais pas me faire taquiner.

Tu as pratiqué la boxe avec Fernand Marcotte.

Chaque été, je m’entraînais avec le légendaire boxeur Fernand Marcotte. J’ai aussi suivi des cours d’arts martiaux. Ce n’est pas trop fréquent qu’un pianiste de musique classique suive de tels cours.

Pourquoi as-tu cessé de jouer du piano à 15 ans ?

Le hockey et ma puberté m’ont poussé à prendre cette décision. Premièrement au hockey, ce n’était pas trop accepté. Deuxièmement, quand j’avais 15 ans, il n’y a pas beaucoup de filles qui désiraient fréquenter un pianiste de musique classique.

Est-ce que ce fut la bonne décision ?

Je suis devenu le deuxième meilleur marqueur de la Ligue midget AAA juste derrière Daniel Brière qui a fait une belle carrière professionnelle. En passant, je fréquentais la présidente de l’école.

Comment a été ton passage à Halifax ?

Les premiers mois, je dominais les marqueurs de mon équipe. J’avais 16 ans. Plus la saison progressait, mes coéquipiers, qui étaient plus vieux que moi, n’acceptaient pas que je sois le joueur le plus populaire de l’équipe. J’ai failli tout lâcher à la mi-saison.

Tu as été échangé aux Harfangs de Beauport.

La première année à Halifax, nous voyagions en avion et la deuxième année en autobus. C’était difficile pour mes études, alors j’ai demandé d’être échangé. Un seul problème, je suis devenu le bouc émissaire de l’entraîneur Alain Vigneault qui est devenu par la suite l’entraîneur du Canadien lors de ma deuxième participation au camp d’entraînement de cette équipe. Cependant, ce n’est pas sa faute si je n’ai pas fait la LNH, car j’ai subi de sérieuses blessures lors de mes dernières années juniors.

Quand as-tu décidé de devenir chanteur ?

À l’âge de 20 ans, je m’étais blessé au hockey. Avec un groupe d’amis, je me suis rendu dans une boîte à chanson de Québec et j’ai été émerveillé de voir un gars sur la scène et 200 personnes qui chantaient et dansaient au son de sa voix et de sa musique.

À Victoriaville, ton orientation de hockeyeur a changé.

J’ai commencé à jouer de la guitare pour écrire des chansons. Qui joue de la guitare habituellement chante aussi.

Ton premier emploi et ta première voiture.

À l’âge de 15 ans, je suis devenu un marqueur pour le baseball mineur. Ma première voiture, une Volvo de mon année de naissance, 1978, était rouillée et ses freins laissaient à désirer. Une nuit, les freins ont lâché et ma voiture s’est retrouvée en bas de la rue.

Tu es allé à Saint-Louis pour le repêchage de LNH.

Je croyais être repêché au deuxième tour, mais j’attendais en vain. Une fois le quatrième tour arrivé, j’avais faim et je pleurais. Lorsque le tour du Canadien est arrivé, j’ai prié le Bon Dieu que le Canadien me choisisse. Mes prières ont été entendues.

Étienne Drapeau qui chante dans les bars.

Les gens de Québec étaient surpris que le joueur de hockey Étienne Drapeau chante dans les bars. Pour ma première chanson, j’ai interprété une chanson de Paul Piché. Ce fut le début de ma carrière que j’aime tellement.