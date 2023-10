Journée internationale du trouble développemental du langage: le TDL, un trouble méconnu qui touche près de 650 000 Québécois!

En cette semaine québécoise du trouble développemental du langage (TDL), il est temps de lever le voile sur une condition qui affecte plus de 7% de la population, soit plus de 650 000 Québécois, mais qui demeure largement méconnue.

Le TDL est un trouble où le cerveau crée son propre langage, rendant la communication avec le monde extérieur plus difficile.

Plusieurs défis

Le TDL est complexe et affecte divers aspects de la vie. Il n’est pas simplement question de difficulté à parler ou à comprendre. Il englobe des défis de vocabulaire ou de structure de phrases, mais aussi la capacité à s’adapter aux différents contextes sociaux. Les répercussions sont vastes et débordent sur la santé mentale, les relations sociales, le monde professionnel et académique.

Pourtant, cette complexité est souvent incomprise. La difficulté à organiser ses pensées peut être perçue comme un manque de confiance en soi. Les problèmes de communication au travail sont souvent mal interprétés comme un manque de compétences. Les retards académiques sont fréquemment attribués à un manque d’effort ou d’intelligence.

Comité interministériel

C’est là que se présente notre occasion d’agir comme société. Le TDL n’est pas seulement un enjeu médical, familial ou éducatif; il transcende ces sphères.

C’est pourquoi nous proposons la création d’un comité interministériel supervisé par les ministères de l’Éducation, de la Famille et de la Santé et des Services sociaux. Ce comité regrouperait des experts en neurologie et en éducation, permettant un dépistage précoce et la mise en place de programmes éducatifs fondés sur la neurologie. Son objectif? Établir des pratiques cohérentes et efficaces, non seulement pour le TDL, mais aussi pour l’ensemble des troubles neurologiques qui partagent des défis similaires en matière de coordination.

Nous lançons une invitation à l’action qui mérite notre attention collective. Car dans une société qui valorise tant la communication, il est impératif de donner une voix à ceux qui peinent à se faire entendre.

Photo fournie par Lyne Pelchat

Lyne Pelchat, Directrice générale du regroupement TDL Québec