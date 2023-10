Justin Herbert et les énigmatiques Chargers... Nos prédictions pour la semaine 7

Voilà maintenant plusieurs saisons que les Chargers déçoivent, même avec Justin Herbert à bord. Plusieurs membres de l’équipe doivent se regarder dans le miroir et malgré son immense talent, leur quart-arrière fait aussi partie du problème.

Cette affirmation peut paraître grossière, considérant que Herbert a lancé 31, 38 et 25 passes de touchés lors des trois dernières saisons. Depuis son arrivée dans la NFL en 2020, il s’est imposé et s’est vite hissé sur le piédestal réservé aux meilleurs quarts-arrière de la ligue.

À sa deuxième saison, il a atteint le plateau des 5000 verges, un exploit partagé par seulement neuf autres pivots dans l’histoire. Il a le physique, les attributs, l’intelligence et le bras pour être un talent rare.

Ce qui demeure en suspens pour le moment, c’est qu’on ne sait toujours pas s’il a le fameux gène pour briller dans les grands moments, comme les plus grands de ce monde.

Fins de matchs difficiles

Getty Images via AFP

Si vous regardez les Chargers et que vous avez l’impression qu’ils dansent toujours sur la mince ligne entre la victoire et la défaite, ce n’est pas une illusion.

Cette saison, les trois défaites ont été encaissées par trois points ou moins, et les deux victoires ont été signées par une possession. On est donc à un cheveu de parler des Chargers comme d’une équipe invaincue ou d’une équipe en quête de sa première victoire.

Le scénario est similaire depuis que Herbert a été sélectionné en première ronde du repêchage de 2020. Depuis ses débuts, il a été impliqué dans 38 matchs décidés par une possession, et sa fiche de 18-20 dans ce contexte n’est pas spectaculaire.

En examinant de plus près les trois défaites des Chargers cet automne, on remarque que le jeune quart de 25 ans avait chaque fois l’occasion de propulser les siens vers la victoire.

Face aux Dolphins, il a hérité du ballon avec 1 min 45 s à jouer. Sur la séquence ultime, il a été puni pour s’être débarrassé intentionnellement du ballon en plus d’encaisser deux sacs, et les espoirs des siens sont morts.

Contre les Titans, les Chargers ont entamé la prolongation avec le ballon, mais trois passes incomplètes ont permis à l’ennemi de reprendre le ballon et d’y aller de la poussée victorieuse.

Lundi dernier, face aux Cowboys, avec le ballon et 2 min 19 s à jouer pour aller chercher le match, la dernière tentative de passe de Herbert a été interceptée.

Depuis le début de sa carrière, c’est au quatrième quart que Herbert présente son moins bon ratio de passes de touchés et interceptions (28 contre 16).

Plusieurs coupables

Getty Images via AFP

La question n’est pas de savoir si Justin Herbert est un bon quart-arrière ou pas. Il n’y a pas de débat possible là-dessus et à 25 ans, il a encore plusieurs grosses années devant lui. Le fait est toutefois que pour être considéré parmi l’élite de sa profession, il devra encore élever son jeu.

Ce serait cependant idiot de croire que c’est lui qu’il faut pointer du doigt pour les malheurs que vivent les Chargers depuis trop longtemps.

En ce moment, il est légitime de se demander si Herbert pourrait franchir le prochain niveau avec un gourou offensif comme entraîneur-chef plutôt que Brandon Staley.

Surtout que même si Staley est spécialisé en défense, les Chargers concèdent 289 verges aériennes par match cette saison, le pire total dans la ligue.

Seulement deux équipes dans la ligue ont investi davantage que les 142 millions que les Chargers ont déboursés pour leurs joueurs défensifs. Il serait grand temps que ça rapporte!

Bref, Herbert fait partie de la solution et il serait illogique de le désigner comme principal bouc émissaire. Il y a tout lieu de croire qu’il fait encore partie de cette denrée rare de quarts-arrière qui peuvent changer le destin d’une franchise.

Mais tant qu’il n’ira pas chercher la petite coche de plus pour gagner de gros matchs, les Chargers seront condamnés à n’être qu’une bonne petite équipe.

SEMAINE 7

JEUDI

MON CHOIX

Jacksonville à La Nouvelle-Orléans JAGUARS

DIMANCHE

MES CHOIX

Detroit à Baltimore (13h) LIONS

Las Vegas à Chicago (13h) RAIDERS

Cleveland à Indianapolis (13h) BROWNS

Buffalo en Nouvelle-Angleterre (13h) BILLS

Washington à NY Giants (13h) COMMANDERS

Atlanta à Tampa Bay (13h) BUCCANEERS

Pittsburgh à LA Rams (16h05) RAMS

Arizona à Seattle (16h05) SEAHAWKS

Green Bay à Denver (16h25) PACKERS

LA Chargers à Kansas City (16h25) CHIEFS

Miami à Philadelphie (20h20) DOLPHINS

LUNDI

MON CHOIX

San Francisco au Minnesota (20h15) 49ERS

*Équipes en congé: Jets, Bengals, Texans, Titans, Cowboys, Panthers

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 11 en 15 (73,3%)

TOTAL CETTE SAISON: 62 en 93 (66,7%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Lions de Detroit (5-1) vs Ravens de Baltimore (4-2)

GOFF EST EN FEU

Getty Images via AFP

Les Lions n’ont jamais gagné à Baltimore (0-3) et s’y sont fait humilier à chaque fois par une moyenne de 26 points! C’était bien avant que Jared Goff se métamorphose en Superman. À ses 17 derniers matchs, le quart des Lions a complété 67,6% de ses passes pour 4473 verges, 29 touchés et quatre interceptions. Les Ravens sont deuxièmes contre la passe (163,2 verges par match), mais ils ont affronté deux quarts à leur premier départ (CJ Stroud et Dorian Thompson-Robinson), Kenny Pickett, Gardner Minshew et Ryan Tannehill, qui s’est blessé. Lions par 2

Raiders de Las Vegas (3-3) vs Bears de Chicago (1-5)

UN PREMIER DÉPART

Getty Images via AFP

C'est le duel des substituts, avec Jimmy Garoppolo et Justin Fields sur la touche. Tyson Bagent prendra le relais pour Chicago et en sera à son premier départ, sans doute face au vétéran Brian Hoyer. Bagent a été extrêmement prolifique dans la NCAA, avec un record de 159 passes de touchés, mais avant de vous émoustiller davantage, sachez que c’était à l’Université Shepherd, en division 2. Il risque de trouver la vie moins rigolote quand Maxx Crosby lui soufflera dans le cou pour ensuite le soumettre à un régime de tourbe. Raiders par 6

Browns de Cleveland (3-2) vs Colts d’Indianapolis (3-3)

UNE DÉFENSE QUI FAIT PEUR

Getty Images via AFP

Est-ce que Deshaun Watson reviendra au jeu? Allez savoir! Au pire, PJ Walker n’aura qu’à faire le minimum. Jusqu’ici, la défense a pris le contrôle et n’a donné que 1002 verges, soit le troisième plus bas total de l’histoire après cinq matchs. Quatre des cinq adversaires des Bruns ont été limités à un touché offensif ou moins. Les Browns ont perdu la bataille des revirements dans leurs cinq matchs, mais paraissent bien malgré tout, ce qui témoigne de la qualité de leur brigade. Gardner Minshew et les Colts vont en baver. Browns par 4

Bills de Buffalo (4-2) vs Patriots de la Nouvelle-Angleterre (1-5)

TRISTES PATRIOTS...

Getty Images via AFP

Les Bills sont la définition même de l’inconstance. Après avoir inscrit au moins 37 points dans trois matchs de suite, ils viennent d’être limités à 20 points ou moins lors des deux dernières semaines. Stefon Diggs est encore trop le centre de l’attaque aérienne, lui qui a été ciblé 16 fois dimanche, contre 12 pour tous les autres receveurs. Mais bon, aux yeux des Patriots, ce sont des problèmes de riches. L’équipe ne marque pas et est la pire de la ligue avec un ratio de revirements de -8. Mac Jones, qui a encore de la corde, va finir par s’étrangler avec... Bills par 10

Commanders de Washington (3-3) vs Giants de New York (1-5)

MATCH PIÈGE

Getty Images via AFP

Sur papier, les Commanders sont favoris, mais ce n’est pas si évident. Avant la victoire de dimanche, ils avaient subi trois défaites de suite, dont une par 20 points contre les Bears. Ce n’est pas exactement la marque d’une grande équipe. Les Giants éprouvent de sérieux ennuis, mais leur défense a bien paru face aux Bills. Au final, cependant, impossible de faire confiance à leur misérable ligne à l’attaque pour résister au front défensif des Commanders. Les Giants sont peu opportunistes (30e dans la zone payante). Commanders par 3

Falcons d’Atlanta (3-3) vs Buccaneers de Tampa Bay (3-2)

ATROCES SUR LA ROUTE

Getty Images via AFP

Au risque de se répéter, les Falcons sont en train de construire une belle équipe, mais sont limités par le jeu erratique de leur quart-arrière Desmond Ridder. La mauvaise nouvelle pour eux, c’est que c’est encore pire sur la route. Ridder n’a toujours pas de victoire à l’étranger (0-4) et il n’a lancé qu’une passe de touché en dehors d’Atlanta. Les Falcons ont perdu ses quatre départs en inscrivant en moyenne 10 points par match. Ridder a beau être jeune, mais on sent de plus en plus que Taylor Heinicke ressuscitera. Encore... Buccaneers par 1

Steelers de Pittsburgh (3-2) vs Rams de Los Angeles (3-3)

MYSTÉRIEUX STEELERS

Getty Images via AFP

D’un côté, les Steelers ont le front défensif pour abuser des lignes offensives douteuses, ce qui devrait les favoriser face aux Rams. De l’autre côté, ils concèdent 245,6 verges par la passe et les bonnes attaques aériennes les découpent, ce qui devrait favoriser les Rams. Sachez qu’après une semaine de congé, Mike Tomlin montre un superbe dossier de 12-4, ce qui devrait favoriser les Steelers. Depuis 2007, son équipe est toutefois 3-7 sur la côte ouest, ce qui devrait favoriser les Rams. Prenez la stat qui vous enchante! Rams par 3

Cardinals de l’Arizona (1-5) vs Seahawks de Seattle (3-2)

UNE DÉFENSE GÉNÉREUSE

Getty Images via AFP

Les Cardinals semblent bel et bien redevenus les Cardinals qu’on attendait avant la saison. Leur défense est plus trouée que l’armée française sur les plaines d’Abraham en 1759. Avis aux poolers, c’est le festin pour les receveurs adverses dernièrement. Brandon Aiyuk (6 réceptions, 148 verges), Ja’Marr Chase (15 réceptions, 192 verges, 3 touchés) et Cooper Kupp (7 réceptions, 148 verges, 1 touché) ont vidé le buffet. Il doit bien rester quelques victuailles pour DK Metcalf et Tyler Lockett. Seahawks par 9

Packers de Green Bay (2-3) vs Broncos de Denver (1-5)

UN RÉVEIL POSSIBLE?

Getty Images via AFP

Les Broncos reviennent pratiquement d’un congé, eux qui n’ont pas joué depuis 10 jours. Quoique, ça fait maintenant huit ans qu’ils sont en congé et ça n’arrange pas les choses. Ils ont le luxe de renouer avec le boulot à la maison, mais encore là, ils sont 0-3 à Denver. Il faut leur donner une chose, leur défense s’est ressaisie dans le dernier duel face aux Chiefs et les Packers sont une proie atteignable. Ces derniers n’ont pas marqué plus de 20 points à leurs trois derniers matchs. Ah, et puis non, je ne tombe plus dans le piège... Packers par 4

Chargers de Los Angeles (2-3) vs Chiefs de Kansas City (5-1)

GROS DUEL EN VUE

Getty Images via AFP

Est-ce que la domination sadique des Chiefs contre les clubs de leur division va se poursuivre? Ils sont 27-4 depuis que Patrick Mahomes est le quart partant et ont gagné leurs 12 derniers. Face aux Chargers, ils l’ont emporté les trois dernières fois avec 30,3 points en moyenne, mais ces duels se sont soldés par six points d’écart ou moins. Les Chargers peuvent très bien rivaliser, mais les Chiefs donnent le deuxième plus bas total de points (14,7 par match) et le cinquième plus bas total de verges (284 par match). Chiefs par 2

Dolphins de Miami (5-1) vs Eagles de Philadelphie (5-1)

CHOC AU SOMMET

Getty Images via AFP

Le réflexe naturel était d’y aller avec les Eagles en raison de leur front défensif, qui pourrait fort bien dominer la ligne à l’attaque des Dolphins. Ce front devra toutefois jouer de manière spectaculaire parce que dans la tertiaire, les Eagles sont maganés. Contre les explosifs receveurs des Dolphins, c’est loin d’être idéal. Les Eagles sont toutefois maîtres chez eux, avec une fiche de 11-2 à leurs 13 derniers matchs à la maison. Source d’inquiétude, Jalen Hurts compte maintenant sept interceptions, lui qui n’en a lancé que six la saison dernière. Dolphins par 3

49ers de San Francisco (5-1) vs Vikings du Minnesota (2-4)

LA VIE SANS JEFFERSON

Getty Images via AFP

Dure, dure, la vie pour les Vikings sans leur as receveur Justin Jefferson! Ils ont battu les Bears, mais n’ont gagné que 220 verges, leur plus bas total cette saison. Les Bears allouaient pourtant le huitième plus haut total avant ce match. Les 49ers sont infiniment plus avares et risquent de massacrer Kirk Cousins toute la soirée. Déjà que, c’est connu, le quart des Vikings ne raffole pas des matchs à heure de grande écoute... À surveiller quand même chez les 49ers, Christian McCaffrey, Deebo Samuel et Trent Williams sont des cas incertains. 49ers par 7