La Chine réaffirme que son arsenal nucléaire sert uniquement à son «autodéfense»

La Chine a réaffirmé vendredi que son arsenal nucléaire, modeste comparé à celui des États-Unis, servait uniquement à son «autodéfense» et qu'aucun pays n'avait rien à craindre tant qu'il ne menaçait pas Pékin d'une attaque.

• À lire aussi: Pékin renforce son arsenal nucléaire à un rythme accéléré, selon Washington

• À lire aussi: La Chine limite ses exportations de graphite au nom de la «sécurité nationale»

Un rapport du ministère américain de la Défense publié jeudi estime que la Chine développe son stock d'armes nucléaires très rapidement. Il affirme que le géant asiatique pourrait disposer de plus de 1 000 ogives opérationnelles d'ici 2030 - soit environ le double qu'aujourd'hui.

«Ce rapport américain, comme les précédents qui étaient similaires, fait fi de la réalité, est rempli de parti pris et propage la théorie d'une menace chinoise», a déclaré vendredi Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

«Le but est simplement de trouver des excuses pour maintenir l'hégémonie militaire» américaine, a-t-elle affirmé lors d'un point presse régulier, soulignant la «ferme opposition» de la Chine à ce document.

La politique nucléaire de la Chine est de respecter le principe du «non recours en premier» aux armes nucléaires. En clair, elle promet de ne jamais prendre l'initiative d'employer une bombe nucléaire - mais s'autorise à répliquer si elle est attaquée par une telle arme.

«La Chine poursuit avec détermination une stratégie nucléaire d'autodéfense», a indiqué Mao Ning. «Nous avons toujours maintenu nos forces nucléaires au niveau minimum requis pour notre sécurité nationale.»

«Tant qu'un pays n'utilisera pas ou ne menacera pas d'utiliser des armes nucléaires contre la Chine, il ne sera pas menacé par les armes nucléaires chinoises», a-t-elle souligné.

Les États-Unis, de leur côté, ne se sont jamais engagés à ne pas utiliser une arme nucléaire en premier.

«Les États-Unis sont le pays doté de l'arsenal nucléaire le plus vaste et le plus avancé au monde» et ils «continuent d'investir massivement dans la modernisation» de leur ogives, a indiqué vendredi la porte-parole Mao Ning.

«Ces mesures aggravent le risque d'une course aux armements nucléaires et d'un conflit nucléaire», a-t-elle déclaré.

Les États-Unis disposent de 3.708 ogives nucléaires et la Russie de 4.489, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), qui en comptabilise 410 pour la Chine.

Le président chinois Xi Jinping a engagé durant la dernière décennie une modernisation de l'armée chinoise, qui comprend celle de sa branche dédiée aux armes nucléaires.

Ce développement militaire inquiète certains de ses voisins, ainsi que les États-Unis et leurs alliés.